Polícia Civil abre inquérito para investigar estupro de vulnerável em Antônio Dias

Fato foi gravado em vídeo e a brincadeira é considerada crime com pena que pode passar de 10 anos de prisão

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou, na tarde desta segunda-feira (25), que instaurou inquérito policial para apurar os fatos gravados em um vídeo, em que um adolescente de 13 anos foi vítima dos crimes de estupro de vulnerável, combinado com o artigo 240 do ECA (Estatuto da Criança e Adolescente), ou seja, filmar ou reproduzir por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente.

“O referido caso chegou ao conhecimento oficialmente da PCMG apenas neste momento com o encerramento do REDS pela PMMG na data de hoje (25/4). Todas as providências legais já estão em andamento para o completo esclarecimento dos fatos e a responsabilização criminal dos envolvidos”, conclui a nota da PC.

Caso os três homens envolvidos diretamente na ação sejam indiciados, denunciados e processados, podem ser condenados a penas que variam de 10 a 15 anos de reclusão.

Entenda o caso

Conforme noticiado pelo Diário do Aço, domingo (24), circulou pelas mídias sociais e grupos de WhatsApp um vídeo em que três homens brincam de castrar um menino.

O jovem, nu da cintura para baixo, se debate para escapar. Enquanto dois homens o seguram pelos braços e pernas, outro com uma faca insinua que irá castrá-lo. Também lançam sobre os órgãos genitais do adolescente um lubrificante em spray. O vídeo tem cerca de um minuto e 47 segundos e as imagens geraram repulsa.

A informação de conhecidos é que os homens apenas “brincavam” com o adolescente e simulavam que iriam castrá-lo. O vídeo viralizou e a “brincadeira” agora é alvo de um inquérito policial.

Fonte: Diário do Aço