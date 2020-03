PM tira de circulação arma de fogo e diversas munições

CARATINGA – Na noite desta quarta-feira (4), a Polícia Militar realizava operação de combate aos roubos na região de Ipatinga, quando recebeu informações de possível local de esconderijo de infratores que cometeram crimes em Ipatinga, Iapu, Inhapim e Caratinga.

Os militares foram até o córrego dos Braz, zona rural de Caratinga e Ipaba, e durante as buscas foi abordado o veículo Fiat Uno e localizado uma espingarda calibre 12 com três munições intactas.

Segundo a PM, na residência do suspeito no Córrego do Vermelho, na zona rural de Caratinga, foram localizadas quase cem munições de diversos calibres e um revólver calibre .32.

Ainda no local, os militares localizaram capas de colete com os distintivos da PM e uma japona de frio com a divisa de cabo. Também foram apreendidas diversas caixas lacradas de remédios controlados. Dois suspeitos foram conduzidos à delegacia para as demais providências.