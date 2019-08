PM registra apreensão de drogas nos bairros Aparecida, Doutor Eduardo e Zacarias

CARATINGA – Neste domingo (4), a Polícia Militar registrou apreensão de drogas nos bairros Nossa Senhora Aparecida, Doutor Eduardo e Zacarias.

Nossa Senhora Aparecida

Em uma ação realizada durante a tarde de domingo na rua Vereador Lúcio Antônio Tomé, no bairro Nossa Senhora Aparecida, a PM recolheu oito buchas, dois tabletes e meia barra de maconha, 270 reais, uma balança eletrônica e sacolas comumente usadas para embalar drogas.

A PM recebeu denúncias dizendo que um indivíduo, 31 anos, estaria traficando drogas na rua Vereador Lúcio Antônio Tomé. A equipe Tático Móvel foi ao local e após conversa com o pai do denunciado, recebeu autorização para entrar no imóvel. Durante as buscas, os militares apreenderam maconha, dinheiro, balança e as sacolas.

O denunciado não se encontrava em casa e não tinha sido detido até o final dessa edição.

Doutor Eduardo

Por volta das 22h de domingo, os policiais recolheram onze buchas e um cigarro de maconha, cerca de mil cápsulas vazias, um rolo plástico, R$ 102, um rádio transmissor, um cápsula com cocaína e uma pedra de crack. Dois adolescente, ambos com 15 anos, foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na praça Antônio Rodrigues, no bairro Doutor Eduardo.

A guarnição da PM recebeu denúncia relatando que dois menores estariam traficando drogas na ‘pracinha do Doutor Eduardo’. A guarnição foi ao local indicado e abordou os adolescentes. Com um deles foram encontrados 70 reais e quatro buchas de maconha e a pedra de crack. Já com o outro foram localizados 32 reais, uma bucha e um cigarro de maconha. Os militares fizeram varredura e encontraram seis buchas de maconha.

Em seguida os policiais foram até a casa de um dos menores, que reside no bairro Doutor Eduardo, e apreenderam uma sacola contendo cerca de mil cápsulas e um rolo plástico, material este que é geralmente usado para embalar drogas, além de rádio transmissor na frequência da Polícia Militar.

Os menores foram apreendidos e levados para delegacia de Polícia Civil.

Zacarias

Também na noite de domingo, em operação na avenida Presidente Tancredo Neves, Vila Maria, no bairro Zacarias, os militares recolheram 16 buchas e quatro tabletes de maconha, uma balança eletrônica, várias sacolas plásticas e R$ 43,20.

Os militares receberam informação a respeito do tráfico na ‘Vila Maria’. Uma equipe da PM fez monitoramento e observou que um menor, 17 anos, era quem traficava a droga e ele escondeu a droga no meio de uma vegetação. Assim que o adolescente notou a aproximação da guarnição, tentou fugir, mas foi contido.

Os militares encontraram a droga e a balança em meio a vegetação. Na proximidades foram encontradas a sacolas que seriam usadas para embalar a droga. Já o dinheiro foi apreendido com o menor.

O adolescente foi conduzido para delegacia de Polícia Civil.