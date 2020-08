PM recolhe drogas e arma de fogo

Duas pessoas foram detidas durante a operação realizada em Inhapim

INHAPIM – No final da manhã desta quarta-feira (19), durante operação “Batida Policial” voltada para averiguação de denúncia do tráfico de drogas no bairro Santa Cruz, equipes policiais cercaram o morro e iniciaram incursão. Três autores evadiram pelo matagal, mas foram identificados e arrolados no boletim de ocorrência.

Um jovem, 18 anos, foi preso acusado de tráfico de drogas, associação e posse de arma; já uma mulher, 38, foi detida, pois contra ela havia um mandado de prisão em aberto.

Durante a operação foram apreendidos nove pinos de cocaína, nove buchas de maconha, 36 pedras de crack, um revólver calibre 32 e diversos materiais para embalar drogas.

Os envolvidos foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil de Inhapim.