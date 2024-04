PM procura por autores que roubaram carro de jovens e colocaram fogo

CARATINGA – Um carro foi roubado e incendiado na madrugada do último sábado (20). O crime foi registrado na praça do bairro Jardins La Vie, em Caratinga.

A Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência de roubo. As vítimas, dois jovens de 20 anos, informaram que estavam sentadas no banco da praça do bairro Jardins La Vie, quando foram surpreendidas por quatro indivíduos, ambos vestindo roupas pretas e com os rostos cobertos, e um deles portava uma arma de fogo.

Os criminosos agiram rapidamente, anunciando o roubo e exigindo as chaves do veículo das vítimas. Além do Fiat Siena, os autores roubaram uma caixa de som JBL, uma mochila e um aparelho celular Samsung. Após o ato, os assaltantes fugiram a bordo do veículo Siena, levando consigo os pertences das vítimas.

Rapidamente as equipes da Polícia Militar iniciaram o rastreamento, porém localizaram o veículo Siena incendiado na rua Odilon Martins Guimarães, no bairro Maria da Glória.

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.