PM detém suspeito e apreende 246 cápsulas com cocaína

CARATINGA – Em uma operação ocorrida na tarde desta terça-feira (16), a Polícia Militar apreendeu 246 cápsulas com cocaína, uma bucha de maconha e 45 reais. A ocorrência foi registrada na rua Jornalista Leonel Fontoura, no bairro Limoeiro. O suspeito Alisson da Silva Crispim, 18 anos, foi detido pelos policiais.

Durante patrulhamento pelo bairro Limoeiro, os militares depararam com um veículo Corsa com três ocupantes. Segundo a PM, o motorista demonstrou bastante nervosismo ao avistar a guarnição. Os ocupantes do automóvel foram abordados e nenhum ilícito foi encontrado, mas durante vistoria no interior do veículo os policiais encontraram uma bucha de maconha e Alisson assumiu ser o dono da droga.

Os policiais também constataram que o motorista não tem carteira nacional de habilitação e que os pneus dianteiro estavam lisos. Os militares confeccionaram os autos de infração e o veículo foi removido ao pátio credenciado. .

Em seguida, a guarnição foi até a casa do Alisson, no bairro Floresta. Os militares vistoriaram o imóvel e apreenderam 246 cápsulas com cocaína e 45 reais.

O suspeito foi detido e levado para delegacia de Polícia Civil.