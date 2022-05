PM de Meio Ambiente prende autor de assalto e recupera dinheiro roubado em ônibus

CARATINGA – Na tarde dessa sexta-feira(20), militares do Meio Ambiente do 3º pelotão de Manhuaçu conseguiram prender um homem de 26 anos que cometeu um assalto dentro de um ônibus da viação Rio Doce.

De acordo com o sargento Aldeir Júnior, a equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente estava retornando de Ipatinga sentido a Manhuaçu, quando na BR-116, próximo à Estação de Tratamento de Esgoto da Copasa em Caratinga, visualizaram o ônibus da Rio Doce e o motorista sinalizando que havia acabado de ocorrer um assalto com uso de uma faca, e que o indivíduo estaria em fuga sentido a Caratinga. “Com base nessas informações e características do indivíduo, realizamos um rastreamento e visualizamos a distância esse indivíduo e conseguimos alcançá-lo. No momento que estávamos aproximando dele, demos ordem de parada, ele insistiu em fuga, saímos da viatura, corremos atrás dele, mas ele se embrenhou no matagal. Em determinado momento ele caiu dentro do rio Caratinga. Logo em seguida entramos no rio, o alcançamos e o imobilizamos”, contou o sargento Aldeir Júnior.

O ASSALTO

Segundo o que o trocador contou para a polícia, o suspeito fez sinal para o ônibus parar, querendo ir para Vargem Alegre, e quando ele entrou foi informando que o coletivo seguia para Coronel Fabriciano. “O homem, então, inventou desculpa dizendo que queria ir pra outro local se contradizendo, anunciou o assalto, e roubou R$ 178,00, que foi recuperado pela polícia. O suspeito já tem passagens pela polícia e foi preso em flagrante”, disse o sargento.

O autor foi detido e levado para delegacia de Polícia Civil.