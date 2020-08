Caratinga tem 65.142 eleitores aptos a votar em 2020. Mulheres são a maioria

CARATINGA- Já está disponível no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a página atualizada com as estatísticas completas do eleitorado brasileiro apto a votar nas Eleições Municipais de 2020.

Além de mostrar o número total de eleitores que poderão votar este ano por estado e município, na página, é possível saber ainda a quantidade de eleitores que pediram a inclusão do nome social no cadastro eleitoral e no título e o quantitativo de pessoas com deficiência habilitadas a votar. O espaço também traz o perfil do eleitorado por idade, grau de instrução, gênero e estado civil, bem como informa o número de eleitores que já têm a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral.

ELEITORES

Conforme os dados, Caratinga contabiliza 65.142 eleitores aptos a votar no pleito de 2020. 55.549 já estão registrados por biometria (85,27%) e 9.593 estão sem identificação por impressão digital (14,73%). No entanto, por conta da pandemia do covid-19, não haverá identificação biométrica do eleitor nas Eleições 2020.

Dois eleitores de Caratinga solicitaram, até o dia 9 de maio de 2018, a inclusão de seu nome social no título de eleitor e no caderno de votação das eleições deste ano.

Eleitorado Com biometria Com biometria (%) Sem biometria Sem biometria (%) 65.142 55.549 85,27% 9.593 14,73%

EVOLUÇÃO DO ELEITORADO

O gráfico mostra a evolução do eleitorado caratinguense apto a votar em anos eleitorais com estatísticas disponíveis. O comparativo busca apontar tendências de crescimento/decrescimento do número de eleitores de uma eleição para outra. Nas eleições de 2016, o município contava com 61.456 eleitores. Ou seja, neste pleito são mais 3.686 eleitores.

GÊNERO

Outros dados divulgados são os quantitativos da identidade de gênero (masculino, feminino ou não informado) declarada pelos eleitores ao se cadastrarem ou atualizarem suas informações de cadastro na Justiça Eleitoral. Em Caratinga, 34.435 pessoas se declararam como mulher (53,01%), 30.579 como homem (46,94%) e 28 não informaram.

A maioria das mulheres é casada, 16.203 (24,87%). 146.639 homens são casados e 13.575 são solteiros.

Gênero Quantitativo Porcentagem (%) Feminino 34.535 53,01% Masculino 30.579 46,94% Não Informado 28 0,04%

Gênero Estado civil Quantitativo Porcentagem (%) Feminino Divorciado 2.138 3,28% Feminino Separado Judicialmente 445 0,68% Feminino Viúvo 2.673 4,10% Feminino Casado 16.203 24,87% Feminino Solteiro 13.065 20,06% Feminino Não Informado 11 0,02% 34.535 Masculino Divorciado 1.466 2,25% Masculino Separado Judicialmente 329 0,51% Masculino Viúvo 563 0,86% Masculino Casado 14.639 22,47% Masculino Solteiro 13.575 20,84% Masculino Não Informado 7 0,01% 30.579 Não Informado Viúvo 1 0,00% Não Informado Casado 9 0,01% Não Informado Solteiro 3 0,00% Não Informado Não Informado 15 0,02%

FAIXA ETÁRIA

A idade do eleitor é calculada em relação ao dia de realização do primeiro turno da eleição indicada pelo usuário nos filtros de busca. Ou seja, a partir da data de nascimento, o sistema calcula a idade do eleitor no dia da votação.

Conforme os dados, 6.555 eleitores, o que corresponde a 10,06% têm 35 a 39 anos. Outros 6.316 têm entre 40 a 44 anos. Ainda segundo o TSE, 86 (0,13%) são eleitores que têm 16 anos e vão votar pela primeira vez, a maioria homens.

Acima de 79 anos são 3.275 eleitores, sendo, especificamente, de 100 anos ou mais, 55 votantes (0,08%) do total.

Faixa etária Quantitativo Porcentagem (%) 100 anos ou mais 55 0,08% 95 a 99 anos 363 0,56% 90 a 94 anos 604 0,93% 85 a 89 anos 816 1,25% 80 a 84 anos 1.437 2,21% 75 a 79 anos 1.832 2,81% 70 a 74 anos 2.459 3,77% 65 a 69 anos 3.571 5,48% 60 a 64 anos 4.215 6,47% 55 a 59 anos 5.045 7,74% 50 a 54 anos 5.394 8,28% 45 a 49 anos 5.764 8,85% 40 a 44 anos 6.316 9,70% 35 a 39 anos 6.555 10,06% 30 a 34 anos 6.292 9,66% 25 a 29 anos 6.083 9,34% 21 a 24 anos 4.925 7,56% 20 anos 1.179 1,81% 19 anos 1.112 1,71% 18 anos 704 1,08% 17 anos 335 0,51% 16 anos 86 0,13%

ESTADO CIVIL

O estado civil dos eleitores aptos a votar é indicado tal como declarado pelos cidadãos ao se cadastrarem ou atualizarem suas informações de cadastro na Justiça Eleitoral. O grupo mais representativo é de eleitores casados (30.851). Outros 26.643 eleitores se declararam solteiros. 33 pessoas não informaram seu estado civil.

Estado civil Quantitativo Porcentagem (%) Divorciado 3.604 5,53% Separado Judicialmente 774 1,19% Viúvo 3.237 4,97% Casado 30.851 47,36% Solteiro 26.643 40,90% Não Informado 33 0,05%

GRAU DE INSTRUÇÃO

Sobre o grau de escolaridade, a maioria dos eleitores declararam ter Ensino Fundamental Incompleto (23,64%), percentual semelhante aos eleitores que possuem Ensino Médio Completo (22,88%). Já os com ensino superior correspondem a 7.941 (12,19%) e incompleto 2.689 (4,13%). 4.310 eleitores se declararam analfabetos.

Grau de instrução Quantitativo Porcentagem (%) Superior Completo 7.941 12,19% Superior Incompleto 2.689 4,13% Ensino Médio Completo 14.906 22,88% Ensino Médio Incompleto 8.063 12,38% Ensino Fundamental Completo 4.141 6,36% Ensino Fundamental Incompleto 15.402 23,64% Lê e Escreve 7.661 11,76% Analfabeto 4.310 6,62% Não Informado 29 0,04%

ELEITORES COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA

O TSE ainda traz o quantitativo de eleitores com deficiência aptos a votar na eleição, com estatísticas referentes aos tipos de deficiências declaradas e efetivamente comprovadas nos cartórios eleitorais.

Dos 810 eleitores que declararam algum tipo de deficiência, 353 disseram deficiência de locomoção (43,58%). Deste grupo, são 183 mulheres e 170 homens.

Tipos de deficiência Quantitativo Porcentagem (%) Deficiência Auditiva 83 10,25% Dificuldade Para O Exercício Do Voto 36 4,44% Outros 219 27,04% Deficiência De Locomoção 353 43,58% Deficiência Visual 119 14,69% 810