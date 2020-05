Pedidos de seguro-desemprego se intensificaram em março e abril em Caratinga

DIÁRIO compara dados de 2019-2020. Meses afetados pela crise econômica em decorrência da pandemia foram os mais impactados

CARATINGA- O DIÁRIO teve acesso a dados do seguro-desemprego em Caratinga, traça um perfil do número de requerimentos protocolados em 2020 e 2019, principalmente, considerando o período de crise econômica do covid-19.

No acumulado de janeiro a abril de 2020 foram 1.146 requisições, na modalidade trabalhador formal. O número representa um aumento de quase 10% em comparação com os quatro primeiros meses de 2019 (1.043).

Dados mensais

Considerando o ano de 2020, os meses de março e abril foram mais afetados, o que provavelmente tenha sido motivado pela pandemia. Em março, foram 280 pedidos do seguro-desemprego, enquanto no ano passado nesse mesmo mês foram 248. Já no mês de abril de 2020 foram 386 pedidos, contra os 303 registrados no período em 2019.

Juntos, março e abril de 2020 somam 666 requerentes do seguro-desemprego, sendo 20,8% maior que o registrado nos mesmos meses de 2019.

jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 Total de requerimentos 243 249 248 303 1.043