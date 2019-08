PC e bombeiros fazem buscas por empresário que está desparecido há quase 20 dias

Trabalhos foram realizados nas imediações da Pedra Itaúna, no entanto, não foi encontrado nenhum vestígio da passagem de José Geraldo Dornelas pelo local

CARATINGA- A Polícia Civil e os bombeiros militares de Caratinga realizaram durante o dia de ontem, buscas pelo empresário José Geraldo Dornelas, desaparecido desde o dia 12 de agosto. A ação foi realizada nas imediações da Pedra Itaúna.

Conforme o delegado Rodrigo Cavassoni, ao longo destes dias, a PC vem recebendo algumas informações relacionadas a pistas sobre os últimos locais em que o empresário teria sido avistado e segue em apuração. “A última que tivemos é que ele teria sido visto subindo a Pedra Itaúna. Com base nisso, usamos um drone na região, não encontramos nada. Agora, para descartar qualquer hipótese ou até mesmo para tentar localizá-lo, acionamos o Corpo de Bombeiros para fazer uma varredura em todo o local”.

A família tem vivenciado o drama sem informações concretas sobre o paradeiro de José Dornelas. O delegado frisa a importância da colaboração da sociedade. “A Polícia Civil conta com a população de Caratinga, da região inteira. E com a imprensa, pois, quanto mais divulgação melhor para ver se vem uma notícia mais concreta. Toda informação que está chegando a Polícia Civil está apurando e também fazemos trabalho de campo no dia a dia, tentando achar alguma informação que nos leve a encontrá-lo”.

No final da tarde de ontem, Cabo Neves fez um balanço das buscas. Infelizmente, os trabalhos foram encerrados sem qualquer pista sobre o caso. “Fomos acionados pelo delegado de Polícia Civil pedindo apoio, segundo ele uma senhora havia avistado o senhor José Geraldo nas proximidades. A guarnição deslocou até o local, fez a varredura em todo o local da pedra e não foi encontrado a vítima nem vestígios que ela tivesse passado no local. Fizemos busca a pé, caminhada, mas, fomos preparados com corda, cadeirinha, caso se necessário fizesse rapel para salvá-lo. Mas, não precisou, pois nos locais verificados não foi encontrado nada”.

Conforme o militar, as buscas naquela localidade não terão continuidade, pelo motivo de não ter a certeza que José Geraldo estava ou passou pelo local. No entanto, os trabalhos em busca de localizá-lo continuam. “Pedimos informações se alguém tiver avistado ele em algum outro lugar e retornaremos as buscas nestas outras localidades”.