Pátio do Detran em Ipanema é tomado pelas chamas

IPANEMA – Um incêndio de grandes proporções foi registrado no início da madrugada de ontem em Ipanema. O foco do incêndio foi o pátrio do Detran, localizado na avenida Sete de Setembro.

A Polícia Militar foi avisada a respeito do incêndio. Pessoas que residem nas proximidades do pátio disseram ainda que ouviram explosões. Uma guarnição foi até o pátio e ao constatar a situação, acionou os bombeiros de Caratinga e Manhuaçu. Até a chegada dos bombeiros, um caminhão-pipa foi usado no combate às chamas.

Até o final dessa edição não havia sido possível detectar a causa do incêndio. Um laudo pericial será emitido a respeito dessa situação. Também não havia sido informado quantos veículos foram atingidos.