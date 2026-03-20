PAINEL

Política

O prefeito Dr. Giovanni, em comentários nas redes sociais, vem parabenizando o trabalho da secretária municipal de Saúde, Paula Botelho. Ele, que é médico e já foi chefe da pasta, sabe muito bem avaliar os rumos que a saúde caratinguense vem tomando sob a condução da secretária. Além dos investimentos no setor, o atendimento às várias especialidades também está avançando substancialmente. Caratinga agradece!!!

Meio Ambiente

Outro setor em que Caratinga avançou muito no primeiro ano de mandato de Dr. Giovanni foi o ambiental. O prefeito apresentou e aprovou o plano de manejo das unidades de conservação do município, além de adquirir 350 contêineres para melhorar a coleta de lixo urbano. Também investiu no aumento da vida útil do aterro sanitário e adquiriu vários caminhões e equipamentos que auxiliaram o município na limpeza, poda de árvores e manutenção dos espaços urbanos. No setor, nunca se viu um investimento tão vultoso para prestar melhor serviço e qualidade de vida à população. Tende a ser reconhecido!!!

Reestruturação

Outro setor que foi promessa de campanha do prefeito municipal, Dr. Giovanni, foi o esporte. Agora, com a recente criação da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, desvinculada da Educação, a municipalidade priorizará os eventos esportivos sob o comando do experiente Odiel de Souza, o que demonstra que será um setor em que o governo investirá muito.

Odiel de Souza

Querido por uns, questionado por outros, Odiel é o primeiro secretário municipal de Esporte da história de Caratinga. Em 1994, ainda jovem, tornou-se o primeiro secretário de Agricultura do município. Analistas comentam que Odiel poderá elevar o esporte de Caratinga a outro patamar, jamais visto, e, ao mesmo tempo, revitalizar projetos da época de Fabinho, como a Copa Distrital, que, aos poucos, ficou esvaziada na área rural.

Bancada Rural

A bancada rural na Câmara Municipal vem sofrendo pressões em relação às estradas vicinais dos distritos, devido ao avanço das chuvas neste ano. Se, por um lado, as chuvas são benção para as lavouras de café, pastagens e grãos, por outro, alguns trechos das estradas ficam em condições precárias, e a cobrança da população cresce sobre as lideranças políticas. Como dizem na roça: tá ruim, mas tá bom!!!

Deputado federal

O empresário Rogério Soares tem ampliado sua presença no cenário político local. Lideranças políticas acompanham suas movimentações, que ainda não indicam, de forma oficial, qual caminho será adotado nas eleições de outubro — se para deputado federal ou estadual. Nas últimas eleições, Rogério obteve mais de 14 mil votos apenas nas urnas de Caratinga.

Pedro Leitão

O ex-secretário estadual de Agricultura, professor Pedro Leitão, já disputou eleições com votação expressiva para deputado estadual, alcançando quase 50 mil votos pelo PV. Posteriormente, concorreu a uma vaga na Câmara Federal. Nos bastidores políticos, seu nome volta a ser citado em articulações para o próximo pleito, especialmente no âmbito estadual.

Dr. Welington

O ex-prefeito de Caratinga, Dr. Welington, também tem sido lembrado em conversas políticas na Cidade das Palmeiras. Com histórico de votação significativa no município, seu nome aparece entre aqueles que mantêm presença no debate público regional, embora não haja confirmação oficial sobre eventual candidatura.

PT

O PT deve apresentar diversos nomes ligados à sua militância em Caratinga e região. A presença de diferentes correntes internas contribui para a diversidade de candidaturas associadas ao partido no município, refletindo sua organização local e atuação política.

PT II

Nas eleições anteriores, o deputado Leonardo Monteiro (foto) foi o petista mais votado em Caratinga, com 2.389 votos. Já para deputado estadual, Marquinhos Lemos obteve 1.845 votos, sendo o nome mais destacado do partido nessa disputa no município.

Adalclever Lopes

O ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Adalclever Lopes, mantém trajetória política com base eleitoral em Caratinga. Nas eleições passadas, recebeu 1.786 votos no município. Em pleitos anteriores, a soma dos votos obtidos por ele e por seu irmão, Adalberto, alcançou 4.311 votos.

Rosângela Reis

A deputada Rosângela Reis também figura entre os nomes com atuação política em Caratinga. Nas últimas eleições, recebeu 673 votos no município. Sua presença política conta com apoios locais e participação em agendas na região.

Heleno do Hospital

Heleno do Hospital, filho do saudoso Dr. Boy, também integra o cenário político local. Nas últimas eleições, obteve 867 votos em Caratinga e somou 33.101 votos em Minas Gerais pelo PP. Sua atuação inclui articulações e organização de equipe no município.