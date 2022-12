Cafés especiais

Na reunião da Câmara dessa segunda-feira(5), produtores de café estiveram presentes para acompanhar a votação do projeto de lei 33 de autoria do vereador Rominho, que confere ao município de Caratinga o título de “Cidade dos Cafés Especiais”. O projeto foi aprovado em primeira discussão.

Bebida típica

E ainda se falando em café, entrou também para discussão o projeto de lei 09 de autoria do vereador Johny, que institui no âmbito do município de Caratinga, as diretrizes para estabelecer o café como bebida típica da cidade. “O café é de suma importância, é ele que faz gerar toda nossa economia, a gente vê a luta dos produtores para ver a safra dar certo, então queremos valorizar o café”.

Johny

O vereador Johny fez a indicação de votação 246 que propõe a contratação de empresa de segurança privada para as escolas e creches municipais visando o bem estar das crianças e profissionais da educação. Um pedido importante devido aos últimos acontecimentos de ataques em escolas, como exemplo, no Espírito Santo.

Rominho

Sobre o projeto dos cafés especiais, Rominho destacou que a intenção é falar para todos que em Caratinga tem café de qualidade, que costuma ser valorizado lá fora, mas geralmente não sabem que saiu daqui. “Isso nos dará condições de criar situações para que o nosso produto seja valorizado, criando oportunidade de emprego, trazendo renda para nossa cidade”.

Emerson

O vereador Emerson voltou a falar da Copasa e das taxas que ela cobra, que em sua opinião não são justas. “Infelizmente o prefeito defende a Copasa, o que ela cobra é um roubo, e prefeito tem sido omisso, tem que tirar a taxa de 100%, quando o serviço não é totalmente feito. Desde 98 a Copasa vem roubando da população de Caratinga. A Câmara tem que abrir uma CPI contra o prefeito por prevaricação e exigir que ele faça alguma coisa”.

Mauro

Mauro disse que se o prefeito quiser rescindir o contrato com a Copasa, “ela já deu uma deixa, não cumprindo o tratamento de água em sua totalidade na sede e nos distritos. Outro assunto abordado pelo vereador foi a questão de cães abandonados no Bairro das Graças. “O Bairro das Graças está sofrendo com o problema crônico de cães abandonados, muitas pessoas de outras cidades deixam seus animais perto do Ceasa e eles vão para o bairro, então peço que eles sejam recolhidos pela prefeitura”.

Zelinha

A líder de governo Zelinha disse “que a Copasa, há muito tempo faz essa bagunça em Caratinga”. “A gente pede que o prefeito veja uma maneira de resolver isso. Se ele tem essa autonomia, que sente com os representantes e resolva esse problema. Vou conversar com dr. Welington e saber o que pode ser feito. Mas quando se fala em tirar, tem que saber quem vai assumir”.

Giuliane

A vereadora Giuliane falou do projeto de privatização da BR-116. “Muitas pessoas já perceberam que foram tirados os radares desse trecho, o que nos interessa é de Inhapim a Santa Bárbara do Leste, e eu pedi ao nosso deputado Patrus Ananias para que consiga esse projeto pra que a gente analise aqui na casa e também as prefeituras vizinhas. Peço aos colegas que a gente sente junto como vai ficar o pedágio, visto que temos muitas empresas de Caratinga e região e para moradores que residem nessa parte da BR-116”, que precisam passar pelo local várias vezes ao dia”.