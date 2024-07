Política

Nos bastidores da política o que se comenta é que Dr. Giovanni vai costurando em sua coligação o assunto sobre o vice. No estica e puxa, vai ficando configurada a presença de Ronaldo da Milla. As investidas do União Brasil vão aos poucos sendo vencidas pelo tempo. Pelo que se vê, outros que seriam ser vices vão se transformando em candidatos a vereador, com resistência ainda do radialista Marcos Inácio.

Marcos Inácio

O radialista Marcos Inácio conseguiu êxito no lançamento de sua pré-campanha. Com boa presença, demonstrando a força do partido e do próprio Marcos Inácio. Como dia 6 de agosto está chegando, último prazo para decidir quem será o vice de Dr. Giovanni, fica ainda na esperança se o União Brasil fica de vice ou não? Fica no grupo ou não?

Pedro Leitão

Nos bastidores os comentários são que o pré-candidato Pedro Leitão anda otimista e vê que que seu trabalho está gerando frutos e unindo a militância em torno de seu nome.

Rogério Soares

Já o empresário Rogério Soares, nos bastidores da política, viu o blefe político e preferiu não responder no mesmo tom. Também preferiu ignorar os comentários. Perguntado se iria trucar com 6, preferiu também nada fazer. Os comentários são que Rogério está mais preocupado em olhar para a frente do que vigiando quem anda atrás.

Vereadores

Nos bastidores da política o que se comenta que dos pré-candidatos a vereador da oposição o que se destacaria é Rominho Costa. Já do lado da situação seria Valdeci Dete. Pelo visto, será intensa a disputa para uma vaga no legislativo municipal de Caratinga.

Mestre

O ex-vereador Mestre, que já foi presidente da Câmara Municipal, irá disputar uma vaga no legislativo pelo PSDB e terá disputa direta com vereador Mauro da Água e Luz. Pelo visto, será briga de gigantes e caso o partido seja bem votado, abre possibilidade para mais uma vaga.

Noé da Farmácia

Outro nome que vem se despontando na corrida eleitoral é o do vereador Noé da Farmácia. Nas eleições passadas ele ficou como suplente e assumiu uma vaga na Câmara no lugar de Rosilene.

Zelinha da Saúde

Zelinha trabalha para retornar ao legislativo de Caratinga. Agora no MDB de Humphrey e Ernane, une forças na pré-campanha para ser lembrada pelo eleitor em outubro.

Pedrinho da Cachaça

Pedrinho da Cachaça é outro nome que vem se despontando no PSB de João Marcos Lobo. Pedrinho é uma das lideranças de São João do Jacutinga e região.

Paulinho do Dom Lara

Com três mandatos e com seis diplomas na parede, outro veterano que está fortalecido é o de Paulinho do Dom Lara. O vereador tem um grupo de militância que está fazendo de tudo para que Paulinho volte em 2025 pelo PSD. Paulinho já comentou entre amigos que em 2025 volta para o legislativo e volta à presidência da Câmara.

Luan do Dom Modesto

Luan de Dom Modesto (PDT) é outro nome que pode ser a surpresa das eleições de 2025. Ele é apoiado pela comunidade do distrito e, principalmente, pelo professor Claudio Leitão. Será que Dom Modesto terá um vereador desta vez?

Dr. Welington

O prefeito Dr. Welington ainda decidiu se indicará um nome na chapa de Rogério Soares ou se apenas irá acompanhar o candidato, deixando ele escolher o melhor vice para futura administração. Nos bastidores o preferido de Dr. Welington seria Humphrey Lima (MDB), mas o próprio prefeito ainda não se pronunciou sobre o caso. Talvez as convenções partidárias poderão dizer se o MDB, PSD e PP estarão juntos com Rogério ou em barcos separados.

Sapo!!!

Nos bastidores da política o nome do ex-secretário de Desenvolvimento Econômico Humphrey Lima tem tido muita rejeição pelo grupo ligado a Rogério Soares, leia-se Avante, Republicanos e PSB. Sugestões ao nome de Humphrey foram apresentadas, agora é saber se o prefeito engole o sapo ou se Rogério engolirá. Como disse Jorginho do Mixidinho: “Quem quer rir, tem de fazer outro rir” ou não?

Humphrey vice de Giovanni?

Como em política tudo pode acontecer, inclusive nada, como dizia ex-prefeito Dr. Eduardo, começa a ventilar a possibilidade de Humphrey Lima ser o vice de Dr. Giovanni. Será? Quem estaria plantando essa notícia?

Ronaldo da Milla vice de Rogério?

E também outra notícia sendo plantada é a possível coligação entre Ronaldo da Milla e Rogério Soares? Estou achando que o “inclusive nada” está mais forte.