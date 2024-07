Santa Luzia

O prefeito Dr. Welington deu início das obras de recapeamento no distrito de Santa Luzia. Em primeira mão a equipe da prefeitura está atacando os buracos para posteriormente a obra de recapeamento. Uma solicitação de anos da comunidade e um compromisso efetivado do prefeito. Segundo consta, várias ruas nos distritos receberão atenção do prefeito.

Aeroporto

A estrada rural pavimentada na região do aeroporto, via Lage, está sendo muito elogiada pela comunidade. Pelo visto, as iniciativas da administração municipal vêm demonstrando que o meio rural é passivo de investimentos na infraestrutura, promovendo melhor bem-estar nas comunidades. Se é o campo que mais produz, é lá que também deve ir os investimentos.

Dr. Giovanni

O pré-candidato do PL, Dr. Giovanni, já programou as convenções dos partidos PL, Novo e Podemos para o dia 4 de agosto, mas o local ainda será definido. Nomes como Ronaldo da Milla, Ary Soares (Irmão Supermercados) e o radialista Marcos Inácio são os mais cotados para compor a chapa com Dr. Giovanni. Agora é esperar que as convenções partidárias decidam.

PSB

O PSB, que tem como presidente João Marcos Grossi Lobo Martins, já marcou e publicou a convenção do partido para 3 de agosto (sábado) nas dependências da Câmara Municipal de Caratinga, horário das 10 às 14 horas.

Rogério Soares

Os partidos ligados ao grupo liderado por Rogério Soares ainda não definiram as convenções do Republicanos, Avante e demais siglas do grupo. Os comentários são que irão fazer juntos, no último minuto do segundo tempo para não ter surpresas.

Humphrey Lima

O vice-presidente do MDB, Humphrey Lima, também já anunciou a convenção do partido para o dia 3 de agosto. Pelo visto, os partidos que compõem a linha situacionista já têm data para decidir quem serão seus candidatos para eleições de outubro. Humphrey, que é tido como possível vice na chapa de Rogério, já marcou a data de seu partido para decidir os passos.

Pedro Lomar

Outro nome que se habilitou para participar no pleito de outubro é o do ex-secretário municipal de Fazenda Pedro Lomar. Ele é do PP, atual partido de Dr. Welington e pode ser um possível substituto de Humphrey na chapa majoritária, numa composição o grupo político de Rogério. Nos bastidores, Pedro pode ser alternativa, caso Humphrey venha a ter rejeição ao seu nome.

Marcinho na Fazenda

O secretário de Obras Públicas, Marcio Santos, agradou tanto o prefeito com sua habilidade gestora, que foi transferido para Secretaria Municipal de Fazenda. Sem dúvida a secretaria mais importante do primeiro escalão, demonstrando confiança do prefeito na gestão de Marcio. Parabéns ao secretário.

Pedro Leitão

A coligação partidária que deverá homologar Pedro Leitão como candidato a prefeito de Caratinga reunirá também no sábado, dia 3 de agosto, no salão de convenções do Unec 1 das 13h30 às 16h30. O professor Sebastião Geraldo Araújo, presidente da confederação que integra os partidos PT/PCdo B/PV já convocou para assembleia geral. A presidente do PDT, professora Livia também já convocou o partido.

Careca

Um dos vereadores surpresa nas eleições 2020 foi Careca com 460 votos, que foi eleito pelo PSL. Agora integra o PSD e vai para disputa com nomes fortes da política caratinguense para disputa em 2024. Careca não quer ‘sarampar’, apelido para vereador que fica apenas um mandato na Câmara Municipal. Coisas, termo e linguagem do dicionário do saudoso ex-vereador João Angola.

Fenasc

A cooperativa de credito, leia-se Credcooper, a maior cooperativa da região, fará sua Feira de Agronegócio agora nos dias 8,9 e 10 de agosto, sempre das 11 às 21 horas. São aguardados negócios na cifra de 200 milhões nos 3 dias de eventos, o que seria um recorde no agronegócio regional. O presidente do Sicoob Credcooper, Vagner Ribeiro, esteve no DIÁRIO, num podcast, e demonstrou todo entusiasmo com a edição de 2024.