Convenções partidárias

A convenção partidária é um evento previsto no direito eleitoral onde os membros dos partidos políticos se reúnem para escolher os candidatos que serão lançados e/ou apoiados pelo partido na eleição seguinte. Nos municípios vizinhos a Caratinga, a maioria das convenções acontece no próximo sábado (20), às 19h. O último dia para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador é 5 de agosto.

Ubaporanga

A Convenção partidária do pré-candidato a prefeito de Ubaporanga, Dr. Gleydson e de seu pré-candidato a vice, Ailton Barbosa (PSC), acontece no próximo sábado (20), às 19h, na Câmara. Gleydson Delfino que é o prefeito do município tenta a reeleição, junto de Ailton Barbosa novamente.

São Domingos das Dores

Três pré-candidatos vão disputar as eleições municipais em São Domingos das Dores. João Gualberto do PRD é pré-candidato a prefeito, junto de Aníbal do PSD. João Gualberto está na vida pública desde 1997, quando trabalhou com o saudoso Custódio Quintanilha. João trabalhou com o “Sô Custódio” por 12 anos, com Geraldo Lúcio por dois anos e com o atual prefeito do município, Zé Adair, por oito anos. Depois de 22 anos trabalhando principalmente como chefe de gabinete nos mandatos passados, agora, João Gualberto tem o apoio do prefeito Zé Adair.

Oposição

E na oposição em São Domingos das Dores, aparecem dois nomes, que é o pré-candidato a prefeito, “Tatão do Custódio”, do Republicanos, que é filho do “Sô Custódio”, agricultor e empresário do ramo de café. O segundo nome da oposição é “Suély da Saúde”, do PP, que é assistente social, e já foi administradora do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga em 2016.

Pedro Leitão

A presença nas escolas fez parte da gestão de Pedro Leitão quando secretário de Educação, e como pré-candidato não tem sido diferente. Pedro Leitão tem prestigiado as festas juninas porque sabe que é um momento importante de integração da escola com a comunidade. A receptividade das pessoas demostra o desejo por mudanças. A marca da pré-campanha é ir aonde o povo está.

Dr. Giovanni

O final de semana foi movimentado para os pré-candidatos a prefeito de Caratinga. O médico e pastor, Giovanni do PL, esteve no aniversário do Posto do Irmão, onde abraçou o empresário Ary Silva. Será que o dono do Irmão Supermercados poderia vir a ser o vice de Dr. Giovanni?

Rogério Soares

O pré-candidato Rogério Soares do Republicanos teve um final de semana bastante agitado passando por algumas festas da cidade e da zona rural. Rogério esteve no Arraiá da Comunidade, no “Morro da Antena” e na Festa do Alho, no distrito de Dom Lara, onde até dançou forró. Enquanto isso, muita gente se pergunta: quem será o vice de Rogério?

Johny Claudy

O vereador Johny (PSDB), pré-candidato a prefeito de Caratinga, pelo PSDB, esteve na manhã dessa segunda-feira (15) com o Mestre, que é pré-candidato a vereador pelo mesmo partido. Johny e Mestre andaram por vários bairros da cidade e gravaram vídeos para as redes sociais.

Júlio Ribeiro

O pré-candidato Júlio Ribeiro (PRD) avalia se sairá com uma chapa puro sangue ou a possibilidade da chegada de um grupo. Enquanto isso, segue cumprindo agenda. No final de semana ele participou da Feira de Cultura “Fecult” em Santa Rita de Minas. Também realizou algumas reuniões com lideranças e participou da festa junina no bairro Aparecida, próximo à AMAC.

Marcos Inácio

O pré-candidato Marcos Inácio (União Brasil) segue visitando comunidades e ouvintes. O radialista afirma que prefere ouvir as pessoas e suas demandas, numa conversa simples, direta e franca. Sua última visita divulgada foi na Rua Niterói, Bairro das Graças.