Eleições 2022

O DIÁRIO levou até você as votações para presidente da República nos distritos de Caratinga e alguns bairros periféricos da cidade. Nos distritos a vantagem foi pra Lula por 1043 votos de frente. Já a diferença na parte leste e sul da cidade, Lula teve 867 votos de frente. Sendo que nos bairros Santa Cruz, Esperança, Aparecida, foram de 1081 votos de frente pra Lula, enquanto que Bolsonaro no Limoeiro e bairro Santo Antônio venceu com a margem 214 votos.

Urnas do Centro

Nas oito urnas da antiga escola CNEC, hoje Colégio Expoente, Bolsonaro obteve 1063 votos enquanto que Lula recebeu 603 votos. Vitória para o presidente de 460 votos de frente. Nas 16 urnas instaladas na Rede Doctum de Ensino, Bolsonaro obteve 1.416 votos, enquanto que o ex-presidente Lula teve 1.137 votos, outra vitória para o presidente com 279 votos de frente.

Urnas do Centro II

Já nas 14 urnas instaladas nas Escola Princesa Isabel, o presidente Bolsonaro venceu com 1850 votos, contra 1.227 do ex-presidente Lula. Diferença de 623 votos para Bolsonaro. Nas seis urnas da Escola Menino Jesus, Bolsonaro também venceu com 730 votos contra 446 votos do ex-presidente Lula, conseguindo uma diferença de 284 votos.

Urnas do Centro III

No Unec 1 são são 13 urnas. Bolsonaro venceu de novo com 1.478 votos, enquanto Lula recebeu 902 votos, diferença de 576 votos. Na Cemig apenas uma urna e o Bolsonaro obteve 155 votos contra 83 de lula. No total de todas urnas do centro de Caratinga, Bolsonaro obteve 2.294 votos de frente. Analisando que a frente que Lula obteve nos distritos de Caratinga e em bairros periféricos, só nas urnas do centro, Bolsonaro tirou a diferença.

Bairro Salatiel

Nas seis urnas do bairro Salatiel, leia-se SESI Minas, Bolsonaro ganhou com 738 votos, contra 556 do ex-presidente Lula, vantagem de 182 votos. Bolsonaro ganhou em todas as urnas do bairro.

Bairro Zacarias

Nas urnas do bairro Zacarias, instaladas na escola Dr, Maninho, ou seja, três urnas. Bolsonaro venceu com 19 votos de frente. Bolsonaro obteve 341 votos contra 322 do ex-presidente Lula. Na terra da saudosa Dona Eva deu Bolsonaro.

Bairro das Graças

Nas sete urnas do Bairro das Graças, instaladas na Escola Isabel Vieira, Bolsonaro venceu de 825 votos contra 669 votos do ex-presidente Lula. Uma vantagem de 156 votos.

Dário Grossi

Nas cinco urnas do bairro Dário Grossi, instaladas na Escola José Augusto Ferreira, o presidente Bolsonaro obteve 379 votos, contra 247 votos de Lula. Uma frente de 132 votos.

Santa Zita

O bairro Santa Zita, onde é reduto eleitoral da vereadora Zelinha, nas dez urnas instaladas na Escola Engenheiro Caldas, Bolsonaro obteve um total de 1.412 votos, contra 1.205 votos para Lula. Uma diferença de 230 votos.

Esplanada/Vale do Sol

Com 12 urnas instaladas na Escola Dom Carloto (dez urnas) e Escola Nossa Senhora do Carmo (duas urnas), o presidente Bolsonaro obteve 1.412 votos, contra 1.205 do ex-presidente Lula. Uma diferença 207 votos para Bolsonaro.

Analisando

Analisando as urnas de Caratinga, Lula ganha em 8 dos 10 distritos e em quatro bairros da cidade, inclusive no complexo do Santa Cruz e Aparecida. Bolsonaro ganha em dois distritos e oito bairros da cidade. No geral a diferença foi para atual presidente Bolsonaro, mas uma diferença não tão confortável para um segundo turno das eleições.

Analisando II

Bolsonaro vence com mais ênfase na classe média, e Lula em bairros mais populares. O que se observa que cada região de Caratinga tem suas peculiaridades, ressaltando a grande diferença a favor de Lula no complexo do Santa Cruz, e por outro lado a grande diferença nas urnas do centro para Bolsonaro.

DIÁRIO

O DIÁRIO mais uma vez explica e analisa as tendências eleitorais de Caratinga e região. Semana que vem traremos as tendências regionais, ou seja, município por município. Não perca!!!!