Sobe e desce da bolsa

Os interesses de curto prazo de especuladores e fundos continuam levando muita instabilidade às cotações do café em Nova Iorque. Os contratos de café na bolsa em Nova Iorque trabalharam em queda na semana retrasada. Os para dezembro próximo somaram queda de 930 pontos. Na semana anterior esses contratos subiram 2.475 pontos. Nas duas semanas anteriores à passada, caíram 905 pontos em uma (do dia 12 ao dia 19) e subiram 1.600 pontos na outra (do dia 5 ao 12). Muita oscilação na bolsa. Em meio a esse sobe e desce, esses contratos para dezembro subiram 2 525 pontos no mês de agosto último (de 1 a 31).

Fundamentos

Os fundamentos nos preços do café não mudam, permanecem sólidos. Estamos próximos ao final de nossa colheita e já não existem dúvidas de quebra maior na safra brasileira de café 2022/2023 do que a projetada por agrônomos, produtores e cooperativas. Os trabalhos de benefício do café colhido avançam e os cafeicultores se deparam com números ainda menores do que estimavam no início dos trabalhos.

Clima

O clima continua preocupando, e nossos principais competidores, Colômbia, América Central e Vietnã, também enfrentam problemas climáticos e queda na produção. As temperaturas recordes e a seca anormal no verão do hemisfério norte, traz insegurança para nossos cafeicultores. Estão apreensivos com as condições climáticas nas regiões cafeeiras do Brasil no próximo verão.

Estoques certificados

Os estoques de café certificado na bolsa em Nova Iorque, caíram sexta-feira (2) 35.485 sacas. Estão em 635.196 sacas. Há um ano eram de 2.162.806 sacas, caindo neste período 1.527.610 sacas. No mês de agosto último esses estoques recuaram 27.420 sacas, apesar das recertificações de lotes velhos, de safras anteriores, conforme informado em uma matéria da agência Reuters, que circulou aqui no Brasil no último dia 16 de agosto. Analistas repetem que as cotações do café na bolsa em Nova Iorque não refletem a realidade dos preços no mercado físico mundial. Cafés novos, no padrão exigido para serem certificados nessa bolsa, valem bem mais do que o cotado em seu pregão.

Dólar

O dólar oscilou bastante frente ao real na semana que passou. Na sexta-feira (2) fechou em queda de 0,99 % a R$ 5,1860. Quinta subiu 0,71 %. Na sexta-feira passada, dia 26 de agosto, fechou valendo R$ 5.0780. Em reais por saca, os contratos de café para dezembro próximo na bolsa em Nova Iorque fecharam a R$ 1 569,58. Quita fecharam a R$ 1 610,95. Encerraram a sexta-feira anterior valendo R$ 1 599,36. Há duas semanas, na sexta, terminaram a semana a R$ 1 458,51.

No mercado físico

Mercado físico brasileiro, com Nova Iorque em queda, mas com o dólar subindo frente ao real, os compradores mantiveram o valor das ofertas com poucas oscilações no decorrer da semana. O número de negócios fechados permaneceu pequeno. O total de vendas continua bem abaixo do usual para esta época de início de safra.

Até dia 2, os embarques de agosto totalizaram 2.405.108 sacas embarcadas, contra 1.919.937 sacas no mesmo dia de julho. Até o mesmo dia 2 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em agosto totalizavam 3.008.608 sacas, contra 2.529.309 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Colheita

Na santa terrinha a colheita de café terminou. Agora o que resta é a retirada do café de chão, que em determinadas propriedades são feitas a ‘meia’, em outras retiradas paga-se pelo preço de saco de 60 litros e na maioria é dada para que o trabalhador retira à vontade no que achar como medida profilaxia para evitar broca no café com restos de café não colhidos

Calcariação

Atividade de colocar corretivo de acidez no solo, com fertilizantes de pedra calcárea, o que se vê no meio rural em específico com produtor rural é a calcariação. Muitos para devolver a terra parte do material extraído pela colheita, outros para aproveitar o período seco como melhor forma de espalhar o fertilizante. O importante que na região o agronegócio está bombando e o comércio de fertilizantes está a todo vapor.

Política

O prefeito de Caratinga Welington Moreira, que já manifestou apoio aos candidatos Mauro Lopes e Adalberto Lopes, ambos do PP, fez na semana passada reunião com os secretários municipais para que unam esforços para promover maior número de votos aos candidatos. Para Welington, a parceria com os deputados da santa terrinha gerou benefícios e obras positivas para cidade demonstrando valer a pena investir nos ‘pratas da casa’.

Mauro Lopes

O deputado Mauro Lopes, o mais votado na região nas ultimas sete eleições, no sábado (3) esteve em Caratinga andando no comércio local esquentando a política na santa terrinha. Na caminhada estiveram os vereadores Dete, Ricardo Angola, Nego, João Catita e Zelinha. Os coordenadores comentam que dez vereadores e várias lideranças de comunidades estarão em apoio à candidatura do deputado.

Hercílio Diniz

O deputado federal Hercílio Diniz que também investiu várias emendas parlamentar na santa terrinha, terá um dos secretários municipais apoiando sua candidatura: Humphrey Lima. O secretário é ligado aos empresários e utiliza sua experiência para trazer lideranças políticas em apoio à candidatura de Hercílio na região. Não se surpreenda se Hercílio novamente for bem votado em Caratinga.

Gustavo Valadares

Se para federal Humphrey Lima apoia Hercílio, para estadual ele vem com deputado do PMN Gustavo Valadares. Nos bastidores, Humphrey pode ser um dos indicados a sucessão de Dr. Welington, daí uma boa votação dos deputados para pavimentar o caminho de Humphrey em 2024.

Leonardo Monteiro, etc!!!

Já no PT, o grupo do partido se divide em vários apoios em Caratinga e região. O mais votado no passado foi o deputado Leonardo Monteiro, mas sua hegemonia já se foi e hoje além dele, ainda temos grupos petistas com Reginaldo Lopes, Padre João, Patrus Ananias que querem dividir o bolo e mostrar quem tem mais prestígio na região.

Leonardo Sathler

O caratinguense Leonardo Sathler, que disputa a candidatura para deputado federal, acentua a cada dia mais sua campanha na santa terrinha. Os comentários da política são que dificilmente Leo conseguiria a eleição em 2022, só um milagre! Agora que a boa votação pode levá-lo a boas condições de ser um dos ‘prefeitáveis’ em 2024, isso muitos já acreditam e sem milagres!!!

Carlos Roberto

O jornalista caratinguense Carlos Roberto Carraro, que está na disputa eleitoral pelo PSB, também é outro candidato a deputado federal em que muitos acreditam ser uma presença na disputa das eleições neste ano, já com interesses eleitorais para 2024. Carlos Roberto, com muita experiência nos bastidores, sabe que é importante fazer o nome com eleitor no primeiro momento para depois vir mais fortalecido nas eleições municipais.

Dr. Giovanni

Já o ex-vice prefeito Dr. Giovanni (PP) também vem firme no propósito de fortalecer seu nome como candidato a deputado estadual e não deixar que seus eleitores que lhe deram mais de 15 mil votos em 2020, esqueçam dele. Giovanni vai para disputa em outubro próximo, e se não der é candidatíssimo a prefeito em 2024!!! Quem confirma é Odiel de Souza, coordenador da campanha de Giovanni.

Borges

O Sargento Borges (Republicanos) é outro caratinguense na disputa eleitoral que quer ir o mais longe possível. Ele, que é dos candidatos da santa terrinha de origem militar, além de fazer sua campanha, faz questão que seu eleitor esteja alinhado com o presidente Bolsonaro. Para Borges, é um por todos e todos por um.

Heleno Boy

Outro caratinguense que disputa uma vaga no legislativo pelo PP, é Heleno Boy. Ele, que é filho do ex-pessedista Dr. Zé Boy, é muito conhecido no Vale do Aço como Heleno do Hospital. Com milhares de cirurgias eletivas, Heleno quer força no legislativo mineiro para fazer mais na saúde.

Leonardo Condé

Se nestas eleições têm candidatos para todos os gostos, e os caratinguenses não podem se queixar, tanto para federal como estadual. Um dos nomes é o do médico caratinguense Leonardo Condé, que disputa a cadeira no legislativo mineiro pelo partido União Brasil. Leonardo, que é casado com uma das netas de Zé Alemão, Karina Maciel, maior líder pessedista de Caratinga, é sem dúvida uma fortaleza na caminha de Léo.

7 de setembro

Na manhã do dia 7 de setembro, o prefeito Dr. Welington Moreira convida todos caratinguenses para participar do hasteamento das bandeiras na praça Cesário Alvim, a partir das 8h. A solenidade contará com a participação do exército brasileiro, através do Tiro de Guerra, e da banda Santa Cecília. É claro que estará sendo cantado o Hino da Independência na comemoração dos 200 anos de Independência do Brasil. Vamos lá nas cores da pátria para comemorar esta data histórica.

Lula

O ex-presidente Lula, líder nas pesquisas de opinião na corrida eleitoral, vence em 15 dos 27 estados da federação segundo pesquisa do IPEC, ex-Ibope. Já o presidente Bolsonaro já lidera em nove estados. O ex-presidente Lula segue na frente, mas as diferenças começam a cair entre ele e Bolsonaro. O que se vê é que a disputa deve se acirrar nas próximas semanas e há quem acredita que no dia da eleição é voto a voto como comentou o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, em entrevista do programa Pânico da Jovem Pan.

Bolsonaro

O presidente Bolsonaro quer aproveitar as comemorações do bicentenário da independência do Brasil e fazer com a sua militância uma manifestação gigante em todo o país nas cores verde amarela. Pelo que se vê a campanha bolsonarista foi inteligente em ligar símbolos nacionais e as cores da bandeira a sua campanha. Agora quer transformar o dia da independência em dia de manifestações positiva ao seu governo. Comentaristas políticos de plantão comentam que tem tudo para dar certo. É esperar e ver no que vai acontecer.

STE x PGU

O presidente do Superior Tribunal eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, está em linha de atrito com a Procuradoria Geral União. O fato da abertura de inquérito dos oitos empresários sem a devida manifestação do procurador-geral, gerou um grande dissabor entre as duas instituições, questionando artigos importantes da Constituição como a livre manifestação. Será que houve abuso??? Tem limites para as funções de ministro do Supremo??? Nas mídias nacionais é um tema que não esfria!!!

Simone Tebet

As bocas miúdas já comentam a forte presença da candidata do MDB, Simone Tebet, no debate da Rede Bandeirantes de Televisão. Os comentários ganham força que Tebet deverá subir em breve para o terceiro lugar e ocupar a terceira via do ex-governador do Ceará Ciro Gomes. Se isso vai acontecer ou já está acontecendo, veremos nas próximas pesquisas.