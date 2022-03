Mercado desorientado

A invasão da Ucrânia pela Rússia, agora em sua quarta semana, continua. Provocou uma crise humanitária, milhões fogem do país, e já morreram centenas de civis. Nesse cenário, tivemos mais uma semana com investidores assustados e mercados desorientados.

Mercado do café

No mercado de café, os contratos na bolsa em Nova Iorque oscilaram bastante e recuaram mais um pouco. Na última sexta-feira (18) os para maio, na máxima do dia bateram em US$ 2,2125 e na mínima em US$ 2,1440. Fecharam em alta de 395 pontos a US$ 2,2005 por libra peso. No balanço da semana recuaram 190 pontos fecharam a US$ 2,2195 por libra peso.

Chuvas e esperança

Esse sobe e desce que vem derrubando as cotações do café em Nova Iorque, reflete dúvidas dos fundos com a guerra entre Rússia e Ucrânia, que pode levar a uma queda no consumo de café nesses países, e a esperança dos operadores, de que as chuvas desse verão sobre os cafezais brasileiros, resultem em números melhores para nossa produção de café deste ano. As chuvas não mudam a expectativa para a safra 2022, e poderão ajudar a safra brasileira de café 2023, desde que o clima continue positivo, dentro da normalidade, até maio de 2023.

Fundamentos

Sem novidades nos fundamentos do mercado de café. Eles continuam os mesmos, pressionados ainda pela forte alta nos custos de produção. O petróleo voltou a ser cotado acima dos 100 dólares, a energia elétrica subiu forte em 2021 e os preços dos fertilizantes que já vinham subindo com força, agora dispararam. O mercado já vê inflação acima de 7 % e Selic a 14 %. Não é sem razão que os produtores brasileiros se recusam a vender café nas bases oferecidas pelos compradores.

Mercado Físico

O mercado físico brasileiro apresenta-se quieto, travado. Mantem esse cenário por toda a semana. Os produtores em sua maioria permaneceram fora do mercado. Os compradores repassam diariamente para suas bases de preços as oscilações na bolsa e do dólar frente ao real. Nos preços que oferecem aos cafeicultores aparecem poucos interessados em negociar. Foi pequeno o volume de negócios fechados.

Conab

Na Companhia Nacional de Abastecimento há quase dez meses, Guilherme Ribeiro tentará tirar do papel nas próximas semanas o molde da “nova Conab”. Mais digital, transparente e moderna, a estatal quer melhorar a captação e o tratamento de dados sobre a produção agrícola brasileira para ter mais assertividade nas informações divulgadas, gerar maior segurança e se tornar uma referência nesse serviço. A transformação vem na esteira da redução da participação mais ativa da Conab nas estratégias oficiais de formação de estoques públicos e armazenagem de alimentos para o controle de preços, descartadas há alguns anos e avaliadas como caras e ineficazes em Brasília.

Caratinga

Em Caratinga, produtores da região mais quente já comentam que começam a colher na segunda semana de abril, e pelo visto a produção não será lá bem graciosa. O abortamento das flores atacou de cheio a região mais quente.

Política

O prefeito Welington Moreira está com as atenções nesta semana voltadas para o transporte escolar. Nos bastidores os dois anos de pandemia, fizeram desmontar a estrutura de transporte escolar no município, com vários proprietários de Kombi que venderam seus veículos e no retorno ao trabalho, a gasolina dobrou de preço.

Transporte escolar

Com os preços dos combustíveis dobrando de preço, o transporte escolar também fica mais caro, e para isso os preços devem ser reajustados. Enquanto os processos burocráticos no setor público não se adequam a realidade, no campo os moradores reivindicam, o transporte das crianças e as estradas.

Volta Grande

A comunidade do Volta Grande, na cabeceira do Patrocínio, reivindicou junto ao secretário de Agricultura Alcides Leite, providências para o conserto de pontes, passagens e melhorias nas estradas. As fortes chuvas do verão estragaram boa parte da estrutura rural e as comunidades reivindicam melhorias.

Eros Biondini

Quem poderá trabalhar para o deputado Eros Biondini nas eleições deste ano é o ex-vice-prefeito Aluísio Palhares. Aluísio, que apoiou o empresário Hercílio Diniz em 2018, sendo este um dos deputados mais votados, agora junto com atual vice-prefeito Ronaldo da Milla faz uma dobradinha para colocar Eros em destaque na cidade. Força pra isso ambos têm.

PP

Quem está comemorando a filiação do ex-vice-prefeito Dr. Giovanni, candidato do PSL nas eleições passadas, é o vereador Irmão Emerson. O vereador comentou que leva Giovanni para candidatar a deputado estadual pelo PP e que há reais condições de eleger, caso o doutor volte a ter a votação o que obteve quando candidato a prefeito de Caratinga.

PP II

Com a confirmação de Giovanni no PP, o partido poderá disputar voto a voto entre ele e Adalberto Lopes, na santa terrinha para deputado estadual.

Teinha

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Teinha, já não esconde sua intenção de disputar as eleições de 2024 para o cargo de prefeito de Caratinga. Teinha tem comentado que vários amigos vêm ventilando seu nome, mas que a falta de recursos financeiros pode limitar seu sonho de candidatar. Para Teinha, ser pobre e do Santa Cruz, pode ser o desafio de ser ele o próximo prefeito de Caratinga. Ele já está à procura de partido, acredita ser difícil, mas está na luta.

Catita

O vereador João Levindo, conhecido como Catita, está sorridente pelo fato do prefeito de Caratinga ter atendido o pedido dele do patrolamento das estradas da região cafeeira antes da colheita. Para Catita, as chuvas arrebentaram as estradas este ano, com maior intensidade, e a chegada das motoniveladoras é motivo de alívio para os produtores rurais transitarem na região com volume expressivo de mercadorias, já que este ano é de safra boa na região.

Noé

Noé já comentou entre amigos que está disposto a ajudar os trabalhos do legislativo em harmonia com o executivo. Ainda afirmou que chegou agora e tem que aprender o funcionamento da Casa e a função de vereador com mais profundidade.

Zelinha

Quem vem fazendo um excelente trabalho de líder do governo é a vereadora Zelinha. No tititi há quem comente que Zelinha é hoje uma das pessoas da política mais influentes em Caratinga e vem conseguindo contornar com habilidade certas demandas junto ao executivo municipal. Aos poucos Zelinha, que já anda forte com o prefeito e o deputado federal Mauro Lopes, vai se promovendo, e quem sabe no futuro pode ser a primeira mulher prefeita de Caratinga?