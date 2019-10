PAINEL 30-10-2019

Vereadoras

Há muito tempo as mulheres conquistaram seu destaque na sociedade em diversos segmentos, e na política não é diferente. Na Câmara de Caratinga já passaram algumas mulheres que fizeram a diferença, como Ana Felícia Proveti, Maria Luiza Capela (Lulu), Didina, Henriqueta, Dona Eva, Rosilene, Andreza e atualmente a Neuza. Já que no ano que vem tem eleições, não seria o momento de um número maior de mulheres ocuparem as cadeiras do legislativo?

Taxistas

O prefeito de Caratinga, Dr. Welington, se reuniu na noite da última segunda-feira (28), com taxistas de Caratinga. Segundo informações, o chefe do executivo foi ouvir as reivindicações dos profissionais. A principal reclamação dos taxistas é que motoristas de aplicativos de transporte que atuam na cidade não são regularizados perante uma lei municipal.

Aplicativos

É fato que os aplicativos para transporte têm se popularizado em Caratinga. Na disputa pelo melhor preço, o consumidor quer optar pelo mais vantajoso. O mercado está favorável, pois a cada dia uma nova empresa lança seus serviços. São muitas opções para o cliente escolher e para “rivalizar” com os conhecidos táxis.

Regulamentação

Já tramita na Câmara o projeto de lei de autoria do executivo que regulamenta o atendimento ao serviço de Transporte Individual Remunerado de Passageiros – Táxi, em casos de solicitação por aplicativo (APP) ou internet, no município. O documento frisa que todas as empresas que prestarem esse serviço, ao solicitar o seu credenciamento junto ao Poder Público deverão obrigatoriamente apresentar cópia de seu contrato social ou estatuto, devendo constar impreterivelmente o endereço de sua sede na cidade.

Desenvolvimento Econômico

O executivo sancionou a lei que determina a criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A pasta tem dentre suas atribuições o fomento ao turismo, que se mostra bastante urgente na cidade, afinal, Caratinga foi excluído do Mapa do Turismo 2019-2021, instrumento fundamental para captação de recursos. O novo secretário ainda não foi anunciado pela prefeitura, mas terá o desafio de construir políticas públicas para o fortalecimento do potencial turístico local.

Premiação I

Está marcada para o dia 07 de novembro a premiação dos Jogos Escolares de Caratinga, onde mais uma vez a Escola Estadual Princesa Isabel sagrou-se bicampeã. Na cerimônia, também serão revelados os atletas destaque este ano.

Premiação II

A diretora da Escola Estadual Princesa Isabel, Elaine Lucas comemora a premiação e afirma que o título de 2019 é representativo, pois veio no ano que a escola completa 110 anos, classificando três equipes para o Jemg (Jogos Estudantis de Minas Gerais) de 2020.

Dedicação

Mesmo sem ter um lugar para treinar, os professores Edson e Fabiane têm se dedicado muito para que a escola Princesa Isabel alcance resultados de expressão. Parabéns aos professores que sempre se empenham e mostram resultados, apesar de poucos recursos.

Vandalismo

Um local de lazer, um ponto de encontro da comunidade. Mas alguns indivíduos não respeitaram este espaço e promoveram atos de vandalismo no campo do Bairro Santo Antônio. Esse fato ocorreu na madrugada de segunda-feira (28). Estes elementos danificaram as portas dos vestiários e banheiros. Eles também furtaram um facão, uma enxada, uma turquesa e um alicate. Os bandidos levaram objetos praticamente sem valor de mercado, mas muito úteis para as pessoas que zelam por este espaço. Quem perde com isso é a comunidade do Bairro Santo Antônio.

Nosso voto tem poder

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou ontem a logomarca que vai compor as peças publicitárias da Justiça Eleitoral sobre as Eleições Municipais de 2020. Com a proposta de transmitir ao eleitor a força de sua escolha nas urnas, a mensagem principal da marca é #SeuVotoTemPoder, reforçando a importância da participação popular no processo eleitoral.

A logo

A logo, lançada a pouco menos de um ano do próximo pleito, é formada por diversas caixas de diálogos sobrepostas que remetem à pluralidade de ideias e ao conceito de que todos podem chegar a uma convergência por meio da conversa e da troca de informações.