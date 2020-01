PAINEL 30-01-2020

Decreto de emergência

O prefeito de Inhapim, Marcinho, decretou situação de emergência no município. Diversas estradas da zona rural foram interrompidas por causa de deslizamento de terras, e pontes foram danificadas. O local mais afetado foi o distrito de Tabajara, onde o nível da água chegou atingir dois metros de altura.

Detentos

O centro da cidade de Abre Campo ficou totalmente alagado depois da tempestade que atingiu o município na última sexta-feira (24). Os resultados da cheia, e consequente transbordamento do Rio Santana, foram ruas completamente invadidas por lama, entulhos e muita sujeira. Sensibilizado com a situação vivida pela população, o diretor-geral do Presídio de Abre Campo, Leandro Freitas, solicitou ao juiz da Vara de Execuções Penais da comarca a liberação de presos para o trabalho de limpeza das ruas da cidade. O pedido foi prontamente atendido pelo magistrado Bruno Camêlo, que concedeu, inicialmente, autorização para saída com o benefício da remição de pena – a cada três dias de trabalho, um é diminuído da pena – para 16 custodiados. Na sequência, o mesmo aconteceu nas cidades de Manhuaçu e Manhumirim.

Ver de cima

Hoje, o presidente Jair Bolsonaro vai sobrevoar áreas afetadas pelas chuvas em Minas Gerais. A agenda ocorrerá no período da tarde, informou o Palácio do Planalto. Mais de 100 municípios do estado tiveram situação de emergência decretada em decorrência dos estragos causados, incluindo alagamentos, desmoronamento de construções, transbordamento de rios e deslizamento de terras. Até agora, as chuvas já provocaram 54 mortes no estado.