PAINEL 08-02-2020

Sind-UTE

A coordenadora do Sind-UTE subsede Caratinga, Maysa Salgado, falou ontem à imprensa sobre a greve da rede estadual que se inicia na próxima terça-feira (11). Maysa também fez questão de frisar a atuação do sindicato, respondendo a alguns comentários, que ela os considerou como “maldosos”. “Desde 2015 fizemos movimentos. Em 2018, após também vários movimentos que nós conseguimos que dentro da Constituição de Minas aprovasse a regulamentação desse piso através da lei 21.710. Nunca agimos como cordeirinhos de governo algum como muitas pessoas desinformadas colocam”.

Cratera

Uma verdadeira cratera se formou na rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, principal via de acesso do bairro Santa Cruz. O buraco abriu durante a chuva na noite da desta quinta-feira(6). Inclusive um ônibus da Rio Doce acabou caindo dentro do buraco. Na manhã de ontem a Coapsa já estava fazendo o trabalho de reconstituição da via.

Árvore

A empresa Empreender, terceirizada da Cemig, está fazendo alguns trabalhos na BR-116 no bairro Zacarias, em frente ao novo posto Gentil. Alguns postes estão sendo mudados de local por conta do acesso para retorno. Uma árvore que ameaçava cair há muito tempo também foi retirada. A população agradece!

Diretor do foro

O talento do juiz Marco Antonio de Oliveira Roberto foi reconhecido pelo DIÁRIO em dezembro de 2019, quando ele foi apontado por este jornal como destaque do judiciário. Agora, ele é o novo diretor do foro da comarca de Caratinga. Atuando na pauta do Tribunal do Júri deste mês de fevereiro e realizando os trabalhos de Correição Ordinária Anual nos cartórios da zona rural e municípios da região, o magistrado tem demonstrado toda a sua competência diante de tantas atribuições. Parabéns!