Orçamento geral estima aumento na receita do município para 2022

Se comparado ao aprovado no ano anterior, valor líquido teve incremento de R$ 6.764.751,19

CARATINGA– Após aprovação pela Câmara Municipal, foi publicada a lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Caratinga para o exercício financeiro de 2022.

Conforme o documento, o Orçamento Geral estima a receita bruta em R$ 300.980.798,86 com uma dedução de R$ 23.626.000,00, referente à Contribuição ao FUNDEB e Descontos Concedidos, apresentando uma Receita Líquida de R$ 277.354.798,86, cujo valor da despesa foi fixado no mesmo valor em obediência ao princípio do Equilíbrio Orçamentário.

Para o ano de 2021, a receita bruta foi estimada em R$ 290.111.841,95, com uma dedução de R$ 19.521.794,28, referente à Contribuição ao FUNDEB e Descontos Concedidos, apresentando uma Receita Líquida de R$ R$ 270.590.047,67. Ou seja, o valor estimado teve um aumento de R$ 6.764.751,19.

A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas, transferências e outras receitas correntes e de capital. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categoria econômica e grupos de natureza da despesa.

O Poder Executivo também fica autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento das despesas, utilizando como recurso a anulação parcial ou total de dotação até o valor correspondente a 50% da Receita Prevista; abrir créditos suplementares, utilizando-se da totalidade do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; e utilizando-se da totalidade do excesso de arrecadação.

Também fica autorizada utilização de reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventuais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.