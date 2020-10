Mico-leão-dourado é resgatado na zona rural de Caratinga

CARATINGA – Durante a Operação Macaw, de combate ao tráfico de animais silvestres, deflagrada no último dia 17 de setembro, pelas equipes do Ministério Público, Polícia Militar de Meio Ambiente, Semad (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) IEF (Instituto Estadual de Florestas), IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil, foram resgatados mais de 100 animais e aves na região de Caratinga, além da prisão de cinco pessoas envolvidas, dentre elas um advogado.

De acordo com o comando da operação, “muitos desses animais tinham sido traficados e estavam sendo comercializados por integrantes dessa organização criminosa, que tinha sua principal base de atuação a região de Caratinga, aproveitando-se de facilidades e aproximação com recursos naturais e da fauna da região”.

O que chamou atenção, segundo informações da PM Ambiental, foi a presença de grande quantidade de araras presas ilegalmente e de primatas, como macacos pregos e micos-leões-dourados, sendo esse último raro e de espécie em extinção.

Nesta quarta-feira (30/9) equipes retornaram ao córrego da Matinha, zona rural de Caratinga, e resgataram o último mico-leão-dourado, que será encaminhado para o Cetas (Centros de Triagem de Animais Silvestres). “Neste local, no dia da operação, foram encontrados a maioria dos animais e constatado que eram mantidos em cativeiro de forma irregular e com notas fiscais com indícios de falsificação”.

Ao todo no estado foram nove pessoas presas, seis armas de fogo apreendias, 41 celulares, diversas notas fiscais com indícios de falsificação, diversas anilhas, 140 animais da fauna silvestre, que estão sendo tratados nos Cetas para reintrodução no habitat natural.

“A Operação Macaw se torna um marco na integração e combate ao crime organizado, sobretudo ao tráfico de animais silvestres”, observa a PM Ambiental.