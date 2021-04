Caratinga e região permanecem com funcionamento de estabelecimentos; número máximo de pessoas por evento foi ampliado para 100

DA REDAÇÃO- A macrorregião Vale do Aço, que inclui as microrregiões de Caratinga, Ipatinga e Coronel Fabriciano/Timóteo está na Onda Amarela. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (29) pelo Comitê Extraordinário Covid-19, grupo que se reúne semanalmente para avaliar o avanço da pandemia no estado.

As normas da onda amarela podem ser seguidas a partir de sábado (01/05). Todos estabelecimentos podem seguir funcionando normalmente, no entanto, o número máximo de pessoas por evento foi ampliado para 100.