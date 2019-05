O adeus ao artista: Morre Paulinho Paul

CARATINGA- Artista, músico e professor. Seja pelo olhar caridoso lançando eventos sociais, o talento nato na imitação de vozes como Gal Costa e Elba Ramalho ou a presença marcante na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Caratinga, Paulo César Teixeira, o “Paulinho Paul” ficou conhecido na cidade e deixou saudade.

O músico faleceu na manhã de ontem, aos 54 anos. De acordo com informações de amigos, ele estava internado em um hospital de Muriaé e preparava-se para fazer um cateterismo, mas sofreu uma parada cardíaca.

O apelido ‘Paul’, que virou uma marca registrada do artista foi atribuído pelo sobrinho Clinger Carlos Teixeira, que o chamava de ‘Tio Paul’. Natural de Santana do Tabuleiro, Paulinho residia em Caratinga há pouco mais de 40 anos e se dizia caratinguense, fazendo sempre questão de ressaltar seu amor à cidade, onde chegou aos 13 anos de idade.

A morte do artista causou enorme comoção nas redes sociais e vários agentes culturais de Caratinga lamentaram a perda de Paulinho Paul. A mensagem de gratidão da Apae, pelo trabalho desenvolvido por duas décadas na instituição: “O dia 28 de maio amanheceu mais triste… Mais uma estrela vai brilhar no céu…Hoje nos solidarizamos com os familiares e amigos do artista Paulinho Teixeira, nosso eterno amigo “Paul”. Alma e espirito Apaeano, Paul dedicou-se ao trabalho na APAE de Caratinga por mais de 20 anos. Contagiava a todos com sua arte e simpatia: compartilhava suas habilidades trabalhando com os alunos nas oficinas de arte e ensaiando o coral. Foi fazer faculdade e alçou outros voos como professor na rede estadual de ensino, mas nunca nos deixou. Sempre disponível”.

Ainda de acordo com a nota, Paulinho era o autor de quase todas as faixas dos desfiles e eventos da Apae. “A saudade já é doída pelo simples fato de saber que não desfrutaremos mais de sua presença física, mas na certeza de que sua presença espiritual estará sempre aqui a nos iluminar e nos proteger. Descanse em paz amigo “Paul””.

O Cineclube Maria Sena, do qual o músico era co-fundador, também se manifestou. “Lamentavelmente informamos que Paulinho Paul, o Paulinho Teixeira, faleceu. Musicista. Artesão. Professor. Cantor. Agitador Cultural. Produtor. Pintor. Piadista. Preocupado com os amigos. Entusiasmado com as datas de aniversários das pessoas. Co-fundador de nosso Cineclube Maria Sena, batalhou cada centímetro que lhe foi possível pela cultura. Sempre! Nunca recuou um passo sequer nisto. Amou a vida de uma forma incrível. Deve existir em Caratinga ou em Minas Gerais alguém que ame a vida tanto quanto ele. Mas não ouvimos falar. (Nós sabemos que o desejo dele é que hoje nas últimas horas nossas junto de seu corpo, cantássemos. Cantássemos muita música brasileira. Inclusive com os inúmeros alunos que teve na APAE, hoje já adultos. Ele amaria)”.

O diretor do Departamento de Juventude da Prefeitura Caratinga, Rainer da Silva Alves lembrou de uma das últimas contribuições sociais de Paulinho Paul. “Uma grande perda para a Cultura de Caratinga. Paulinho Paul, musicista, artesão, professor, cantor e agitador cultural contribuiu com o Pré-Enem Solidário na aula inaugural do projeto, sempre se importando com os projetos de cunho social e cultural. Fará uma falta enorme. Descanse em paz”.

O velório está acontecendo na casa da família, situada à Rua Jose Carlos Pereira 30. O sepultamento está previsto para as 14h de hoje.