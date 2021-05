Nathan Vieira realiza live especial para celebrar o Dia das Mães

CARATINGA – O Dia das Mães este ano, mais uma vez, terá que ser comemorado em casa. Por isso, Nathan Vieira realiza uma live especial para celebrar a data neste domingo às 17 horas em seu canal do YouTube.

Com um clima íntimo, o músico promete tocar um repertório escolhidos pelos fãs pelas redes sociais. “Como a maioria das canções veio da galera, tem de Roberto Carlos a Metallica, de Fábio Jr. a R.E.M.! Vai ser uma apresentação bem eclética”, explica Nathan. “Este é o meu presente para todas as mães. Vamos cantar, conversar e matar as saudades”, comenta.

Nathan Vieira fará sua segunda transmissão ao vivo em 2021. “O ano começou muito bem, depois das 41 lives de 2020. Desde janeiro a gente pegou firme pra produção do Projeto Raízes, que estreou em abril com filme/documentário, videoclipes e os áudios disponíveis em todas as plataformas streaming. Foi muito tempo pra essa produção”, afirma. “Mas o Dia das Mães é uma data tão especial que resolvi aproveitar a data pra homenageá-las e também pra rever os amigos que sempre nos acompanham nas tardes de domingo curtindo um bom som”.

E como a data pede presente, além da boa música, com o oferecimento da ML Corretora, Intermediações e Negócios a live ainda vai sortear um “Kit Churrasco” e outros brindes pelo instagram do artista @nathanvieira_oficial logo após a transmissão.

Coloque na agenda e venha curtir com toda família! Live Nathan Vieira Especial Dia das Mães: Domingo, dia 9 às 17h no canal do YouTube: www.youtube.com/nathanvieira_oficial