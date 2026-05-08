Grave acidente entre ônibus e carretas é registrado na BR-101 no extremo sul da Bahia

Um grave acidente envolvendo um ônibus e duas carretas foi registrado na manhã desta sexta-feira (08) na BR-101, entre os distritos de Posto da Mata e Itabatã, no município de Mucuri, no extremo sul da Bahia.

De acordo com as primeiras informações, o ônibus transportava trabalhadores rurais e colidiu com duas carretas carregadas com combustível. A ocorrência mobilizou equipes de emergência devido ao risco elevado causado pela carga inflamável dos veículos envolvidos.

Motoristas que passavam pela rodovia ficaram assustados com a gravidade do impacto. Equipes de resgate e órgãos responsáveis pelo trânsito foram acionados para controlar a situação e organizar o fluxo de veículos na região.

Até o momento, não houve confirmação oficial sobre vítimas, número de feridos ou as causas do acidente.

Fonte: Micharles Itaobim Notícias