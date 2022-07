Na era do 5G, distritos de Caratinga ainda precisam avançar no 4G

CARATINGA- O 5G é o mais recente padrão tecnológico para serviços móveis e traz mudanças profundas para aplicações industriais e de automação, como anunciou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). “Os usuários de smartphones terão à disposição taxas de transmissão média e de pico muito superiores ao 4G, mas a grande inovação da quinta geração é em aplicações comerciais (como carros autônomos, cirurgias remotas, sensores em parque industrial, entre outras)”, disse.

Primeira cidade do país a receber oficialmente a quinta geração de internet móvel, Brasília já conta com área de cobertura de 40 a 50% do território.

Em novembro de 2021, foi realizado o Leilão do 5G, que trouxe obrigações relacionadas a oferta do serviço em todos os distritos urbanos do país, bem como cobertura a todas as rodovias federais, e infraestrutura de transporte (backhaul) de fibra óptica a diversas localidades, sem esquecer dos compromissos de levar a tecnologia 5G a todos os municípios. O objetivo é atender até 31 de julho de 2029 a 100% dos municípios com população igual ou superior a 30 mil habitantes (no mínimo 1 antena para cada 15 mil habitantes).

Mas, enquanto se fala amplamente do 5G, os desafios ainda são para os pequenos municípios, que ainda enfrentam dificuldades de conectividade. No caso de Caratinga, algumas localidades não contam ainda nem mesmo com o 4G.

Dentre os compromissos do Leilão 4G estão atender com 4G ou tecnologia superior os distritos de Dom Lara, Dom Modesto, Patrocínio, Santo Antônio do Manhuaçu e São João do Jacutinga. Também há o compromisso de ofertar o 5G no município de Caratinga.

Em relação aos trechos de rodovias para o 4G, os compromissos são atender na BR-116: entroncamento BR-458 para Iapu a entroncamento MG-425 para Entre Folhas e entroncamento MG-425 para Entre Folhas a entroncamento da BR-474 para Piedade de Caratinga. Na BR-474, os trechos atendidos são acesso Santo Antônio do Manhuaçu a São João do Jacutinga, início ao fim do trecho pavimentado (km 12,65) e São João do Jacutinga a entroncamento da Rua Santos Dumont/Piedade de Caratinga. Também será contemplada a BR-458, no entroncamento para a BR-116 até o entroncamento da BR-381/Ipatinga.

Origem Operadora Compromisso Nível da obrigação Localidade Prazo Edital do 5G CLARO OFERTAR SMP 5G MUNICÍPIO – 50% até 31/07/2028: 1,25 ERB x 15 mil/hab. e 100% até 31/07/2029: 1,25 ERB x 15 mil/hab. Edital do 5G TELEFÔNICA OFERTAR SMP 4G OU SUPERIOR DISTRITO/LOCALIDADE DOM LARA 10% até 31/12/2023; 20% até 31/12/2024; 40% até 31/12/2025; 60% até 31/12/2026; 80% até 31/12/2027 e 100% até 31/12/2028 Edital do 5G TELEFÔNICA OFERTAR SMP 5G MUNICÍPIO – 50% até 31/07/2028: 1,25 ERB x 15 mil/hab. e 100% até 31/07/2029: 1,25 ERB x 15 mil/hab. Edital do 5G TIM OFERTAR SMP 4G OU SUPERIOR DISTRITO/LOCALIDADE DOM MODESTO 10% até 31/12/2023; 20% até 31/12/2024; 40% até 31/12/2025; 60% até 31/12/2026; 80% até 31/12/2027 e 100% até 31/12/2028 Edital do 5G TIM OFERTAR SMP 4G OU SUPERIOR DISTRITO/LOCALIDADE PATROCÍNIO DE CARATINGA 10% até 31/12/2023; 20% até 31/12/2024; 40% até 31/12/2025; 60% até 31/12/2026; 80% até 31/12/2027 e 100% até 31/12/2028 Edital do 5G TIM OFERTAR SMP 4G OU SUPERIOR DISTRITO/LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO DO MANHUAÇU 10% até 31/12/2023; 20% até 31/12/2024; 40% até 31/12/2025; 60% até 31/12/2026; 80% até 31/12/2027 e 100% até 31/12/2028 Edital do 5G TIM OFERTAR SMP 4G OU SUPERIOR DISTRITO/LOCALIDADE SÃO JOÃO DO JACUTINGA 10% até 31/12/2023; 20% até 31/12/2024; 40% até 31/12/2025; 60% até 31/12/2026; 80% até 31/12/2027 e 100% até 31/12/2028 Edital do 5G TIM OFERTAR SMP 5G MUNICÍPIO – 50% até 31/07/2028: 1,25 ERB x 15 mil/hab. e 100% até 31/07/2029: 1,25 ERB x 15 mil/hab.

Origem Operadora Compromisso Rodovia Trecho inicial Trecho final Edital do 5G WINITY COBERTURA SMP EM RODOVIA BR – 116 ENTR BR-458(B) (P/IAPÚ) ENTR MG-425 (P/ENTRE FOLHAS) Edital do 5G WINITY COBERTURA SMP EM RODOVIA BR – 116 ENTR MG-425 (P/ENTRE FOLHAS) ENTR BR-474 (P/PIEDADE DE CARATINGA) Edital do 5G WINITY COBERTURA SMP EM RODOVIA BR – 458 ENTR BR-116(B) ENTR BR-381 (IPATINGA) Edital do 5G WINITY COBERTURA SMP EM RODOVIA BR – 474 ACESSO SANTO ANTÔNIO DO MANHUAÇU SÃO JOÃO DO JACUTINGA Edital do 5G WINITY COBERTURA SMP EM RODOVIA BR – 474 INÍCIO DO TRECHO PAVIMENTADO FIM DO TRECHO PAVIMENTADO Edital do 5G WINITY COBERTURA SMP EM RODOVIA BR – 474 SÃO JOÃO DO JACUTINGA ENTR R SANTOS DUMOND (PIEDADE DE CARATINGA)