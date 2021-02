Mulher é presa no bairro Dário Grossi por tráfico de drogas

CARATINGA – Na manhã desta quinta-feira (18), a Polícia Militar prendeu uma mulher por tráfico de drogas no bairro Dário Grossi.

A Polícia Militar realizava verificação de uma denúncia anônima informando que havia armas e drogas em uma casa na avenida Dário Grossi. Os militares foram ao local, conversaram com a proprietária da casa, que permitiu a entrada deles. No imóvel estava uma mulher de 30 anos, que demonstrou bastante nervosismo com a presença da Polícia Militar.

Foram iniciadas as buscas e no quarto que a mulher dormia com o marido foi encontrado dentro do guarda-roupa, um tablete de maconha já preparado para venda, dois rolos de plástico filme, comumente utilizado para embalagens de entorpecentes, e a quantia de R$ 264,00.

Em outro quarto da casa foi encontrada uma sacola com 24 tabletes de maconha e 34 buchas da mesma droga.

A mulher contou que a droga seria de seu marido, e que ele teria fugido pelos fundos da residência quando percebeu a aproximação da polícia, porém durante as vistorias no imóvel, ela assumiu ser proprietária de toda droga encontrada.

A mulher foi presa em flagrante e conduzida para a delegacia de Polícia Civil.