Mulher desaparece após sair com namorado

CARATINGA – A família de Ana Paula Rodrigues da Silva, 29 anos, há dez dias está sem qualquer notícia de seu paradeiro. Ela não mais deu notícias após sair com o namorado. Nesta quarta-feira (26), familiares de Ana Paula procurou a Polícia Militar e fez o devido registro.

A irmã de Ana contou que ela saiu de casa, do bairro Nossa Senhora Aparecida, na companhia de seu namorado, um homem de 58 anos, e que desde então a família não teve mais notícias dela.

O casal teria deslocado para casa do homem no distrito de Santo Antônio de Manhuaçu, zona rural de Caratinga. A mãe de Ana Paula contou que familiares teriam encontrado com o namorado da filha e perguntaram a respeito do paradeiro dela, e ele respondeu que teria dado dinheiro para ela retornar para Caratinga.

No entanto, nenhum dos familiares a viu depois do dia em que saíram juntos.

A mãe e a irmã de Ana Paula alegaram ainda que no passado o namorado da filha teria assassinado a mulher com quem morava e por isso estariam preocupadas com ela.

Em consulta ao sistema informatizado da polícia, constatou-se que o homem possui prontuário por homicídio.

Mediante os fatos, a guarnição policial deslocou-se até o distrito de Santo Antônio do Manhuaçu com intuito de localizá-lo e questioná-lo a respeito dos fatos, mas ele não foi encontrado, bem como não se obteve nenhuma informação sobre o paradeiro de Ana Paula.

Até o final dessa edição, nem Ana Paula e nem o seu namorado haviam sido localizados.