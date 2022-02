Mudança no legislativo caratinguense

Vereadora Rosilene vai para os Estados Unidos e renuncia ao mandato. “Noé da Farmácia” é o suplente e tomará posse

CARATINGA – Na manhã dessa quarta-feira (9), a vereadora Rosilene Franco da Silva (PROS) encaminhou um áudio pelo aplicativo WhatsApp, ao presidente da Câmara, Cleon Coelho, renunciando seu mandato.

Rosilene que representava o distrito de São Cândido, zona rural de Caratinga, disputou as eleições por três vezes, sendo eleita em 2012 e em 2020.

Ao presidente Cleon, a ex-vereadora explicou que está nos Estados Unidos, que não teve outra alternativa, que está muito chateada com o que teve que fazer, mas não teve outra opção. “A única coisa que tenho é esse áudio, vou informar à justiça eleitoral, formalizando isso para dar posse ao suplente”, explicou Cleon Coelho.

Ainda de acordo com Cleon, no áudio Rosilene fala que teve muitos problemas em 2021 e que voltariam agora na abertura do ano legislativo.

O suplente de Rosilene é Noé de Souza Batista, (PROS), o conhecido “Noé da Farmácia”. Nas últimas eleições Rosilene foi eleita com 642 votos, e seu suplente Noé teve 476.

A vereadora tinha perdido um processo em segunda instância, resultante de ação legislativa iniciada em 2015, que teve seu desfecho no mês passado. Ela foi acusada e condenada por falso testemunho a partir de denúncia no legislativo envolvendo um profissional da área de direito e que, segundo ela, não comparecia à sede legislativa, embora mantivesse o recebimento de seus salários, de forma natural e integral.

Na Câmara foi instalada Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar a denúncia, envolvendo o advogado Alexsandro Victor de Almeida, tendo o então vereador Sebastião Fausto da Silva como relator. No decorrer da CPI, entretanto, a vereadora teria mudado seu depoimento, no intervalo de 45 dias.

O processo no entanto não cassou os direitos políticos de Rosilene no atual mandato, e em entrevista exclusiva ao DIÁRIO DE CARATINGA, ela disse que deixou o país pois era perseguida e ameaçada pelo ex-marido, Denilson Cassiano.

NOÉ AGUARDA COMUNICADO OFICIAL PARA POSSE COMO VEREADOR

Noé de Sousa Batista, o “Noé da Farmácia”, aguarda ser comunicado pela Câmara de Caratinga para tomar posse como vereador.

Noé é casado com Irene Alves Martins e tem dois filhos: Tiago e Fernanda. Trabalhou em farmácia por 40 anos e, atualmente, preside a Fundação Educacional Cidade dos Meninos (Funcime).

Procurado pelo DIÁRIO, Noé comentou que sempre gostou de política e suas expectativas no Legislativo. “Há mais de 30 anos vivo no meio político, por circunstância, por pedido do João Angola tive que me candidatar para preencher a porcentagem de candidatos. Política é de quem gosta do social e na vida pública podemos fazer mais. Mesmo sabendo das dificuldades da política e sabendo também que não agradamos a todos, mas, mesmo assim ainda é o meio que mais pode ser feito. Sabemos que todas as áreas são carentes de atenção, mas a que eu quero estar próximo é da saúde”, finaliza.