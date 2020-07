Motorista morre em acidente na BR-116

Colisão envolveu quatro veículos e foi registrada no trecho entre Caratinga e Ubaporanga

CARATINGA/UBAPORANGA– Jairo Alves Dutra, de 67 anos, faleceu na noite deste domingo (19) em virtude de um acidente automobilístico na BR-116, entre Caratinga e Ubaporanga. A colisão envolveu quatro veículos e foi registrado nas proximidades do “Campo do Ivan”, entre Caratinga e Ubaporanga.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, uma carreta estava parada no acostamento e apresentava problemas mecânicos, quando uma Scania, com placas de Juiz de Fora, foi desviar e colidiu contra o veículo Corsa conduzido por Jairo, que estava na pista contrária. A colisão foi tão forte que destruiu o lado esquerdo do carro de Jairo e ele acabou falecendo no local do acidente.

Logo em seguida a Scania ainda bateu na traseira de um Fiat Mobi, da prefeitura de Caratinga, que também estava no acostamento com o pneu furado. O carro ficou bastante destruído e por sorte o motorista não estava dentro dele. O motorista da Scania que atingiu os dois veículos não ficou ferido.

O Corpo de Bombeiro Militar precisou fazer a limpeza da pista e retirar o óleo derramado pela Scania para evitar outro acidente.

Socorristas dos grupamentos de resgates de Ubaporanga e Dom Cavati também estiveram no local e prestaram apoio na sinalização do trânsito, que ficou interditado nos dois sentidos por mais de uma hora.

A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe e emitirá laudo apontando as causas do acidente.