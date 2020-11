Motorista de aplicativo é assaltada

CARATINGA– Uma mulher de 49 anos foi assaltada no final da noite do último sábado(21), quando trabalhava como motorista em um aplicativo. O crime foi registrado na estrada de acesso ao distrito de Dom Lara.

A vítima contou à polícia que recebeu solicitação de um passageiro para uma corrida, quando o indivíduo pediu para levá-lo até a rua da Cadeia, no bairro Esperança. Mas assim que chegou ao destino, disse que queria ir até a Portelinha.

A vítima atendeu ao pedido e quando passou da Portelinha ele anunciou o roubo do lado de fora do veículo. Conforme a vítima, o autor tinha uma arma preta, com o cano grande, e ele roubou celular e dinheiro.

Logo em seguida a vítima foi deslocou até a delegacia, onde comunicou o ocorrido. De acordo com a motorista, o autor aparentava ter 18 anos, é moreno, tem cerca de 1,70m, trajava blusa de malha azul e bermuda cinza xadrez com listras vermelhas.

Foi realizado rastreamento, mas o autor não tinha sido detido até o final dessa edição.