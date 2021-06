Morre homem que foi baleado na zona rural de Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA– Faleceu na madrugada desta terça-feira (15), Onário Barbosa da Silva, 41 anos. Ele foi baleado na tarde desta segunda-feira (14) durante uma tentativa de assalto ocorrida na zona rural de Piedade de Caratinga.

O crime aconteceu na altura do córrego do Jacu na noite desta última desta segunda-feira. A esposa da vítima contou à Polícia Militar que passou por eles um indivíduo numa motocicleta ‘alta’, e mais à frente este indivíduo bloqueou a passagem da estrada, colocando a moto ao chão, fazendo com que ela e a vítima tivessem que parar o veículo.

Ainda conforme o relato da testemunha prestado à PM, no momento em que pararam o veículo, esse indivíduo saiu das proximidades da motocicleta, foi em direção à janela do passageiro, anunciou o assalto e ordenou que a vítima saísse do veículo. “No momento em que a vítima saiu do veículo, não se sabe se houve uma discussão ou se entraram em vias de fato, mas o que aconteceu é que a vítima foi alvejada, a princípio, por dois disparos de arma de fogo”, contou o tenente.

O autor do crime ainda não tinha sido localizado até o final desta edição.