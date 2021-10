Morre ajudante de caminhão que sofreu acidente na Vila Marques, em Inhapim

João Antônio Alves, 44 anos, ajudante que estava em no acidente envolvendo o caminhão Baú, na BR-116, na Vila Marques, em Inhapim, na manhã desta quinta-feira (30), morreu. João chegou a ser socorrido e encaminhado em estado grave para o pronto socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

O condutor do veículo, Edmilson Teixeira da Silva, está em estado grave.

O veículo, com placa de Dom Cavati, caiu em um barranco após o condutor perder o controle da direção.