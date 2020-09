Morador de lar dos idosos falece com diagnóstico de covid-19

Idoso morreu no hospital, sendo o 42° óbito registrado em Caratinga

CARATINGA- Caratinga confirmou ontem 11 novos casos de covid-19 e mais 30 pacientes recuperados. Também foi registrado o 42° óbito de paciente diagnosticado com coronavírus, sendo um idoso de 81 anos, institucionalizado no Asilo Monsenhor Rocha, que estava internado no CASU Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na noite de terça-feira (1°).

Conforme os dados do boletim epidemiológico foram contabilizados até o dia de ontem 1.328 casos confirmados, 95 casos em acompanhamento e 1.191 pacientes recuperados. A respeito da situação do asilo, de acordo com a prefeitura, não há casos suspeitos de coronavírus.