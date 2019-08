Momento histórico

Elzi Russo Amorim

Graças eu dou ao senhor pela realização do 15º Salão Internacional de Humor de Caratinga, época em que a cultura no país vem sofrendo cortes. Para alcançar essa expressiva marca o Salão de Humor de Caratinga passou por fases distintas de dificuldades, enfrentando e suplantando vários obstáculos.

A visão e a vontade política do nosso atual prefeito Dr. Welington Moreira de Oliveira, diante da credibilidade deste salão e dos esforços do seu idealizador, hoje marca Caratinga na história da cultura. Sem este apoio não seria possível essa realidade.

A cidade de Caratinga ainda não percebeu a dimensão desse evento, em que leva o nome de nossa cidade a ser conhecida no cenário mundial.

Acompanho os passos do meu filho desde os primeiros momentos em que revelou o seu espírito de idealizador. Me sinto feliz em lhe ser útil, por entender e compreender esse dom que Deus lhe deu. É complicado! E quanto! …

O importante é que os trabalhos selecionados estão expostos nesse cenário cultural, para serem curtidos por todos nós, na expectativa dos vencedores, de acordo com a modalidade charge, cartum, caricatura livre, bem como a apreciação da caricatura temática, em homenagem ao Zélio Alves Pinto, cartunista, escritor, artista plástico e jornalista. Além das exposições paralelas dos consagrados cartunistas Alves, Camaleão, Elias, Mello e Rossi, que tiveram as suas primeiras premiações no nosso salão de humor.

Sensibilizada, externizo a minha gratidão ao apoio de nosso prefeito, ao superintendente de cultura João Batista e toda sua equipe de trabalho por proporcionar à nossa população momentos de arte, cultura e entretenimento.

Há sentimentos que a linguagem humana não sabe expressar e há emoções que as palavras não sabem traduzir.

Finalizando, cito Rui Barbosa: “Não é possível estar aqui dentro da civilização e fora da arte”.