Momento doloroso

O Padre Robson de Oliveira Trindade, sacerdote brasileiro de 46 anos, reitor da Basílica do Divino Pai Eterno, presidente da Vila Cottelengo e Conselheiro Provincial Ordinário da Província Redentorista de Goiás.

Padre Robson é acusado de desvio de 120 milhões de doações feitas pelos fiéis à Associação. Acusado ainda de desvio de dinheiro para comprar uma fazenda, uma casa de praia, entre outros bens.

A triste notícia se propagou e as pedras mais pesadas são atiradas ao sacerdote e à Igreja.

As pessoas, principalmente os católicos, devem agir com cautela porque nada ainda foi apurado. As investigações estão sendo feitas para esclarecimento dos fatos. Mesmo sem certeza, milhões de pessoas atacam o padre e a Igreja. Nesse momento, a caridade que deve nortear os corações, anda ausente.

Frei Josué – sacerdote brilhante e trabalhador para o Reino de Deus – fez um pronunciamento que nos leva a refletir. Ele falou primeiramente do trabalho espiritual desenvolvido pelo Padre Robson. Quantas graças, quantos milagres e quanta fé foram derramadas sobre os fiéis nesse tempo em que o Padre Robson trabalhou na Basílica do Divino Pai Eterno. Mais de 3 milhões de pessoas participavam anualmente das orações, novenas e exercícios espirituais. Os depoimentos dos participantes contam como era grande a devoção incentivada pelo Padre Robson que sempre foi, por muitos anos, um pai na condução do povo no caminho de Deus. Simpático, inteligente, carismático, conquistava todos e os fazia seguir o melhor caminho.

Além da cautela em falar mal do padre, é preciso lembrar que a Igreja nada tem a ver com os delitos. Quando rezamos ou seguimos o bom caminho apontado pelos evangelhos, comunicamo-nos com Deus. Perguntaram a uma senhora idosa frequentadora da Basílica, como seria sua atitude agora depois de tantos escândalos. Ela respondeu sabiamente que continuaria a rezar ali com a mesma fé, pois sua oração era feita a Deus e não ao padre.

Todos os diversos credos possuem dirigentes que cometem erros, e nem por isso a doutrina se modifica. A traição de Judas, o erro de Pedro não modificaram a essência dos evangelhos nem a vida de Jesus.

Segundo o frei Josué, a ação do demônio é grande em tentar macular os sacerdotes que tanto bem fazem no seguimento a Jesus. Exorta os católicos a rezarem pelos padres e ministros da Igreja para que a proteção de Deus seja copiosa sobre eles.

Daqui a pouco tudo será esclarecido e poderemos, então, saber das intenções e ações do Padre Robson que, em entrevista recente, afirmou confiar na justiça porque não tem culpa do ocorrido. Haverá uma explicação condizente com a grande cultura religiosa do padre e com sua alma que tanto bem fez ao povo.

Marilene Godinho