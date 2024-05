COLUNA MG

Mineiro é vice-presidente da CNM

Minas Gerais está mais uma vez representada na diretoria da Confederação Nacional de Municípios (CNM) para o triênio 2024-2027 com o presidente da Associação Mineira de Municípios e prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinicius, como 1º vice-presidente da entidade. A posse aconteceu em solenidade na sede da entidade nacional, em Brasília, nesta segunda-feira (20), com a presença de presidentes de associações estaduais e prefeitos de todo o país. Eleito em março, o grupo assume a missão de conduzir a CNM pelo triênio 2024-2027, sob a presidência de Paulo Ziulkoski. (Cidade Conecta – Nova Lima)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/marcos-vinicius-posse-cnm/

Debate Regional sobre Águas no Sul

No próximo dia 4 de junho, às 18h, o Coletivo Rio Verde VivO realizará na Câmara Municipal de Varginha o 3º Debate Regional sobre a relação das cidades sul-mineiras com as águas, focando na bacia do rio Verde. O evento, que acontece durante a Semana Mundial do Meio Ambiente, abordará os avanços e desafios desde o primeiro encontro em 2019. Foram convidados representantes governamentais, instituições ambientais e a comunidade. Haverá transmissão ao vivo pelo Facebook do Coletivo, que busca promover a preservação e a qualidade das águas na região. (Folha de Varginha)

https://blogdomadeira.com.br/varginha-vai-sediar-o-3o-debate-regional-sobre-aguas-no-sul-de-minas/

Memórias de Timóteo são lembradas

A Fundação Aperam Acesita, em parceria com Hibridus Dança, celebrou o Dia Internacional dos Museus de 14 a 17 de maio com visitas e atividades gratuitas no Centro Cultural da fundação em Timóteo. O evento incluiu contação de histórias, exposições no museu, teatro e galeria de arte, promovendo a memória e a história da região. Participantes, incluindo ex-funcionários e moradores, compartilharam lembranças e experiências, destacando a importância dos museus na educação e preservação cultural. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/memorias-e-historias-de-timoteo-sao-lembradas-na-semana-do-museu/

Turismo mineiro cresceu 7,0%

No primeiro trimestre de 2024, o turismo em Minas Gerais cresceu 7,0%, registrando o segundo melhor desempenho no Brasil, atrás apenas da Bahia. O aumento de 15,3% no fluxo de passageiros no principal aeroporto do estado e a alta de 31,8% na chegada de turistas estrangeiros contribuíram para esses resultados. Esse crescimento significa uma recuperação pós-pandemia, o aquecimento do mercado de trabalho e a confiança do consumidor. No contexto anual, Minas Gerais teve um aumento de 11,20% na atividade turística, o melhor desempenho entre as unidades federativas analisadas. (MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/fecomercio-mg-turismo-mineiro-cresceu-70-no-primeiro-trimestre-do-ano/

Encontro valoriza movimentos

No domingo, 19, Poços de Caldas sediou um evento no espaço Arte Ziriguidum para promover o entendimento das pautas dos movimentos negro e indígena no Brasil. O evento teve como objetivo confluir saberes provenientes de diferentes vivências e perspectivas. Assim, buscou evidenciar as semelhanças entre os dois movimentos, valorizando todos os modos de vida e promovendo a coexistência harmoniosa. A mesa de discussão contou com Tarisson Nawa e Lucas dos Santos, além de colaborações de personalidades como Marcelo Oliveira e Rafaela Zincone. (Poços Já)

https://pocosja.com.br/2024/05/20/encontro-no-arte-ziriguidum-valoriza-saberes-dos-movimentos-negro-e-indigena/)

CCBM recebe Semana Africana

A Semana Africana 2024, realizada no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM) em Poços de Caldas, oferece palestras sobre a situação atual dos países africanos e das comunidades afro-diaspóricas até sábado (25). O evento inclui também oficinas e uma mesa redonda sobre diversos temas relacionados à cultura africana e suas influências. A entrada é gratuita e as atividades são variadas, abrangendo tradições, vivências, filosofia, histórias e cultura. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cultura/19-05-2024/semana-africana.html#goog_rewarded)

Gardenia enfrenta novas retiradas

Após uma inspeção que resultou na retirada de mais 10 ônibus de circulação, a Expresso Gardenia planeja retomar parte das linhas intermunicipais no Sul de Minas, com uma proposta que será entregue ao governo. A operação foi interrompida após problemas de manutenção e segurança identificados em abril. A empresa ainda não apresentou soluções para os problemas detectados anteriormente. Enquanto isso, moradores com vale-transporte pela Gardenia enfrentam dificuldades, já que outras empresas que assumiram alguns trechos ainda não conseguiram oferecer o serviço. (Diário Regional – Pouso Alegre)

https://jornaldiarioregional.com.br/2024/05/21/expresso-gardenia-enfrenta-novas-retiradas-de-onibus-e-propoe-retomada-de-linhas-no-sul-de-minas/

