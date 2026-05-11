POLÍCIA CIVIL DIVULGA IMAGEM DE FORAGIDO DA JUSTIÇA, INDICIADO POR HOMICÍDIO TENTADO

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por intermédio da Delegacia de Homicídios da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Caratinga, concluiu inquérito policial instaurado em 15 de setembro de 2025 para apuração de tentativa de homicídio qualificado ocorrida no município de Piedade de Caratinga. As investigações identificaram como envolvidos dois homens, de 20 e 23 anos, respectivamente, sendo a principal vítima um homem de 22 anos.

De acordo com os levantamentos investigativos, o crime ocorreu na noite de 13 de setembro de 2025, na Rua João Sabino de Souza, Bairro Nogueiras, em Piedade de Caratinga. Conforme apurado, os investigados deslocaram-se até o local em uma motocicleta e abordaram a vítima, que se encontrava no interior de um veículo estacionado na via pública. Na ocasião, o suspeito de 20 anos, utilizando um revólver calibre .38, efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima, atingindo-a na região da cabeça.

Durante a ação criminosa, um adolescente de 17 anos, amigo da vítima e que também estava no interior do automóvel no momento dos fatos, foi igualmente alvejado, sofrendo ferimento na perna.

Após os disparos, os autores evadiram-se do local utilizando a motocicleta empregada na execução do crime.

Segundo o delegado de polícia responsável pelas investigações, Dr. Sávio Moraes, o trabalho investigativo desenvolvido pela equipe da Delegacia de Homicídios permitiu identificar a dinâmica dos fatos, a autoria delitiva e a motivação do crime. “Os elementos informativos reunidos no curso da investigação apontaram que o investigado de 20 anos foi o responsável direto pelos disparos, enquanto o suspeito de 23 anos conduzia a motocicleta utilizada na ação criminosa”, destacou a autoridade policial.

Ainda conforme apurado, a motivação do crime estaria relacionada à disputa entre grupos envolvidos com o tráfico de drogas no município de Piedade de Caratinga, conflito que teria se intensificado após a prisão, em 3 de fevereiro de 2025, de um indivíduo apontado como uma das principais lideranças do tráfico local e aliado dos investigados neste procedimento policial.

As investigações também apontaram que tanto os autores quanto as vítimas possuem registros policiais relacionados a delitos diversos, entre eles tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, circunstâncias que reforçam a hipótese de vínculo do crime com o comércio ilícito de entorpecentes na região.

No dia 17 de setembro de 2025, quatro dias após o atentado, os investigados compareceram espontaneamente à unidade policial, acompanhados por advogado constituído, ocasião em que foram formalmente interrogados e procederam à entrega da arma de fogo supostamente utilizada no crime.

Diante do conjunto de elementos informativos reunidos, a autoridade policial representou, em 18 de setembro de 2025, pela expedição de mandados de busca e apreensão e prisão preventiva em desfavor dos investigados. As medidas cautelares foram deferidas pelo Poder Judiciário da Comarca de Caratinga.

No dia 26 de setembro de 2025, o investigado de 20 anos, apontado como executor dos disparos, foi localizado e preso no município de Ribeirão das Neves, durante ação policial destinada ao cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor.

O segundo investigado, de 23 anos, permanece foragido, em local incerto e não sabido, havendo mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento.