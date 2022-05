Exposição coletiva apresenta um retrato das artes visuais de Caratinga

CARATINGA – A arte de Caratinga estará em exposição de 18 a 26 de junho no Anfiteatro Dário Grossi, da Unec – o grande ginásio da rua Moacyr de Mattos, único lugar capaz de abrigar de uma vez só o trabalho de 34 “Mestres & Gafanhotos” das artes visuais – Desenho, Pintura, Fotografia e Escultura – de nossa cidade.

São quatro “Mestres” e 30 “Gafanhotos” (“discípulos”, no jargão oriental) que estarão mostrando suas obras no desenho, na pintura e na fotografia, numa grande galeria da arte maior caratinguense. Mestres, porque foram precursores nas artes visuais de Caratinga. Gafanhotos, porque são os que fazem as artes visuais, hoje, na cidade.

Esta exposição é uma iniciativa do artista plástico e produtor cultural Camilo Lucas, e é uma parceria entre revista Jararaca Alegre, Unec e Prefeitura de Caratinga, com apoio da Lei de Incentivo à Cultura. Conta também com apoio cultural de DPC, Irmão Supermercados, Viação Riodoce, Empreender Energia Solar e WMoraes Tendas e Estruturas.

Os Mestres: Ziraldo (desenho), Onair Freitas (fotografia), Giancarlo Laghi e Zélio Alves Pinto (pintura). Ziraldo dispensa comentários: é um dos maiores artistas visuais do mundo, e com certeza exerce influência direta ou indireta sobre a arte que se faz em Caratinga. Onair foi o fotógrafo dos acontecimentos sociais e políticos de seu tempo, registrando momentos como a inauguração de Brasília e a vitória da Miss Brasil de Caratinga, Stael Abelha. Foi também o fotógrafo que registrava a sociedade caratinguense. Professor Gian foi aquele que ensinou Caratinga a pintar entre as décadas de 60 e 80, deixando uma legião de artistas criados em seu ateliê, que ficava numa sobreloja do Cine Itaúna, que era gerenciado por ele. Zélio, irmão de Ziraldo, é influente nas artes do Brasil através de sua curadoria em museus da importância de um MAM e um Masp em São Paulo, além de ser artista plástico de primeira grandeza.

Os Gafanhotos: Marko Santana, Lomeu Barto, Luisiana Nascimento, Camilo Lucas, Fernanda Cordeiro, Paulo Motta, Cíntia Sena, Keilla Rosado, Sérgio Mogga, Júlio Art, Bob Gato, Mary Hunter, Breno Buzim, Joaninha, Kélita Andressa, Wagner Tosko, Renato Ferraz, Paulinho Paul, Elias José, Samuel Andrade, Roberta Paiva, Giany Márcia, Mayra Dias, Felipe Magro, José Eugênio, Max Bastos, Wallace, Wilson Martins, Ednaldo Gomes e Mayrink. Em futuras publicações, falaremos individualmente sobre o trabalho de cada um deles, mas suas obras e histórias estarão registradas no catálogo da mostra, que será distribuído gratuitamente.

Entre os Gafanhotos, alguns já não estão mais entre nós: José Eugênio e Paulinho Paul faleceram poucos anos atrás, e Samuel Andrade, artista plástico, moldureiro e restaurador de móveis de grande arte, infelizmente nos deixou na última semana, bem quando se preparava para expor nesta mostra. Samuel será um dos homenageados, pelo seu empenho em prol deste projeto.

A abertura, no dia 18 de junho às 19h, vai contar com apresentações dos integrantes do grupo cultural Arteiros de Caratinga, e durante todo o período da exposição, a entrada será gratuita. “Mestres & Gafanhotos” pretende ser um retrato da produção artística da cidade. Mais informações

serão divulgadas oportunamente