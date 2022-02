Médica destaca importância da prevenção para a Hepatite C

Secretaria de Saúde está realizando campanha de testagem rápida

CARATINGA- Durante esta semana, a Prefeitura de Caratinga, através da equipe da Secretaria Municipal de Saúde, está realizando uma campanha que tem como objetivo chamar atenção da população para a importância da prevenção para a Hepatite C.

Ontem as atividades da equipe do Departamento de Promoção da Saúde tiveram início na Praça Dom Pedro II, onde segue até esta quarta-feira (23). Já nesta quinta e sexta-feira, 24 e 25 de fevereiro, a ação será realizada na Rodoviária.

Luciana Marçal, médica do SAE, que é o Serviço de Atenção Especializada em infecções sexualmente transmissíveis, com ênfase em hepatites virais e HIV, relata nesta breve entrevista os aspectos da doença e a importância do diagnóstico.

O que é a hepatite C?

A hepatite C é uma doença que ataca o fígado, provocando lesões crônicas que podem levar ao desenvolvimento, ao longo dos anos, de cirrose ou câncer do fígado.

Os sintomas são de fácil detecção?

É uma doença que geralmente não traz sintomas específicos. Febre baixa, às vezes dor abdominal, articular, alterações na coloração de fezes e urina. E quando aparece aquele quadro de icterícia, que o olho fica amarelinho, mostra que tem alguma alteração no fígado, geralmente a pessoa procura. Mas, esse quadro de icterícia é raro, então, essa doença, às vezes fica silenciosa nos 20, 30 anos, sem demonstrar nenhum sintoma. A pessoa começa a ter às vezes sintomas decorrentes da cirrose ou do surgimento do câncer.

Quais são as formas de transmissão da doença?

É uma doença sexualmente transmissível, que passa de uma pessoa para a outra pela relação sexual desprotegida; pode passar de mãe para filho (a) durante o parto e também ser transmitida pelo compartilhamento de objetos contaminados, como, por exemplo, alicates de unha, aparelhos de barbear. Essas coisas devem ser próprias da pessoa, não se deve compartilhar mesmo sendo dentro da família.

A partir de 1993 passou a existir a testagem para as hepatites C nos bancos de sangue. Há alguma recomendação para quem fez alguma cirurgia, transfusão de sangue, transplante ou uso de seringas não descartáveis antes de 1993?

Essa doença foi descoberta os marcadores sorológicos dela a partir de 1.993. Então, de lá para cá, os bancos de sangue passaram a testar todas as pessoas que iriam doar o sangue e identificar que alguns doadores eram portadores de hepatite. Daí, as pessoas que receberam sangue antes de 1.993 ou aquelas pessoas que fizeram alguma grande cirurgia e precisaram de hemotransfusão antes do início dos anos 90, devem sim procurar para fazer o teste dessa doença.

Quem está apto a fazer a testagem rápida?

Pessoas acima de 18 anos, sexualmente ativas, que não tenham sido testadas no último ano, para estabelecer diagnóstico dessa doença. Lembrando que é um exame de triagem, não é um exame definitivo de diagnóstico da doença. Se fizer um exame positivo, vamos trazer o paciente para o atendimento no SAE Caratinga e fazer toda a propedêutica para diagnóstico, oferecer o tratamento e acompanhamento dessa doença. O teste rápido é feito com uma gotinha de sangue, tirada no dedo, é colocada num aparelhinho específico com o reagente. Se positivo, o paciente é encaminhado para mais esclarecimentos. Se negativo, paciente é liberado ali mesmo.