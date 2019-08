Maternidade retoma funcionamento

Atendimentos tiveram início às 7h de ontem

CARATINGA- A Maternidade Grimaldo Barros de Paula, do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora reabriu às 7h de ontem. Com isso, o município de Caratinga passa a ter novamente duas portas de maternidade, sendo que o CASU – Hospital Irmã Denise atenderá o risco habitual e o hospital atenderá alto risco e também risco habitual.

Conforme já anunciado, estão sendo restabelecidos gradativamente os serviços do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que esteve de portas fechadas por mais de três meses e foi reaberto no dia 22 de julho.

O coordenador do grupo Amigos do Hospital, pastor Elan Tebas fez um balanço dos primeiros números já apurados de atendimento até a sexta-feira (02) no hospital. Nenhum óbito registrado. Foram realizados cinco encaminhamentos para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 27 internações, sendo 11 de homens e 16 de mulheres. O total foi de 17 altas das internações ou seja, 63%. Além disso, mais de 30 cirurgias foram feitas, inclusive ortopédicas.

Os principais índices de atendimento na maternidade, que reabriu neste sábado (03), deverão ser repassados nos próximos dias.