Mais uma carta fora do ‘baralho do crime’

Um dos criminosos mais procurados da Bahia é preso em São João do Manhuaçu

SÃO JOÃO DO MANHUÇU- Mais uma carta foi retirada do ‘baralho do crime’, estratégia criada pela polícia baiana para divulgar imagens e localizar criminosos perigosos do estado. Eric Santana Mota, mais conhecido como ‘Topa’, foi preso nesta segunda-feira (25) em São João do Manhuaçu. Sua captura contou com a participação do Setor de Inteligência, da Coordenadoria de Operações Estratégicas (COE-PCMG) e de policiais fortemente armados.

Após troca de informações com a Agência de Inteligência da DH/Polícia Civil da Bahia, com o apoio da Inspetoria da 6ª Delegacia Regional de Manhuaçu foi desenvolvida a ação na noite desta segunda-feira na cidade de São João do Manhuaçu, que culminou na captura de foragido, considerado o “Três de ouro do Baralho do Crime da SSP/BA”. O foragido é considerado de elevada periculosidade e se encontrava escondido em São João do Manhuaçu, inclusive utilizando nome falso.

Após dias de vigilância e monitoramento, foi possível identificar Eric “Topa” em um estabelecimento comercial, onde foi abordado. No ato, ele indicou nome falso, mas pouco depois acabou sendo devidamente identificado. “Topa” é o líder da Organização Criminosa BDM (Bonde do Maluco) das cidades baianas de Itaberaba, Boa Vista do Tupim e Marciolinio Souza, além de ser responsável por diversos homicídios ocorridos na região. Ele também responde a vários processos criminais, principalmente pelo crime de tráfico de drogas.

“Topa” possui ramificações na cidade de Salvador, principalmente no bairro do Arenoso, considerado como um dos principais “QGs” da organização criminosa “Bonde do Maluco (BDM), na Bahia. Além disso, “Topa” foi um dos alvos da Operação Cruzador no ano de 2019, deflagrada pela 12ª Coordenadoria de Polícia Civil, a qual buscou desarticular a facção BDM na região, cumprindo mandados nas cidades de Itaberaba, Boa Vista do Tupim e na capital baiana.

No dia 03 de agosto de 2021, Eric “Topa” passou a figurar como o “Três de Ouro do Baralho do Crime”, ferramenta criada pela Secretaria de Segurança Pública SSP/BA, para divulgar imagens dos indivíduos foragidos mais procurados do estado, sendo considerado, portanto, um dos alvos prioritários da segurança pública da Bahia.

Com informações Portal Caparaó