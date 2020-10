Mais dois óbitos de pacientes diagnosticados com covid-19

CARATINGA– Entre domingo (4) e esta segunda-feira (5), Caratinga registrou seis novos casos de covid-19, mais oito pacientes recuperados e dois óbitos de pacientes com diagnóstico positivo para a doença. Os dados são dos boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria de Saúde.

Até o sábado (3), o acumulado era de 1.393 casos confirmados, 58 casos em acompanhamento, 1.581 pacientes recuperados e 54 óbitos confirmados. Ontem, os números subiram para 1.699 casos confirmados e 1.589 pacientes recuperados. O número de casos em acompanhamento reduziu para 54. Por outro lado dois óbitos foram confirmados, sendo o total de 56.

Faleceram uma idosa de 85 anos, que residia no Bairro Salatiel e um idoso de 83 anos, do Bairro Santo Antônio. Ambos estavam internados no Casu- Hospital Irmã Denise e vieram a óbito neste domingo (4).