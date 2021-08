Maicon Drumoond, o incrível “Cebolinha”

CARATINGA – Quem não conhece o famoso Cebolinha, personagem de Maurício de Souza, da Turma da Mônica? Muito conhecido por trocar o R pelo L na hora de falar, o Cebolinha é sucesso, não importa a geração. E em Caratinga, também tem o Cebolinha, ou melhor dizendo, o Maicon Drumoond, que de forma brilhante e incrível, imita e dubla o personagem.

Maicon tem 12 anos, está no sétimo ano escolar, é imitador, dublador e digital influencer. Com pouca idade, o garoto já é sucesso na internet em seu perfil @ maicon_drumoond tem 173 mil seguidores. Maicon participou do “Conectados com Marcy Lopes” e contou como descobriu e aprimorou seu dom de dublar, não só o Cebolinha, mas o Bob Esponja, a voz do Google e outros.

Com quantos anos você começou a despertar interesse em fazer dublagem?

Então, foi mais ou menos no final do ano 2019 que comecei a me interessar por dublagem. Foi do nada, acho que apareceu na minha aba do YouTube um vídeo, e acabei me interessando pelo canal de dublagem. Comecei a procurar saber mais de outros dubladores, até que caí num vídeo especial da Yasmin Yassine que também imita o Cebolinha com a dubladora Bianca Alencar. E aí ela estava tentando ensinar para Bianca Alencar a imitar o cebolinha. E aí comecei também a ter essa vontade de começar imitar. No início não era tão bom, por que era a primeira vez que estava imitando, mais com o tempo comecei “meio que interessar muito, muito mesmo” por dublagem e pesquisei muito sobre o assunto, comecei a pesquisar cursos de dublagem pra eu fazer e acabou que eu comecei a fazer o curso e daí foi.

Por que você escolheu o Cebolinha para dublar?

Porque o Cebolinha é uma voz muito marcante, que quase todo mundo sabe que ele troca o R pelo L. Através desse vídeo, exatamente nesse vídeo, era a voz do Google e do Cebolinha. Assim, comecei aprender imitar a voz do Google e do Cebolinha e depois fui interessando em aprender imitar outros personagens.

Você sempre gostou de assistir desenho animado?

Sim, sempre gostei, e sempre via pela manhã, antes de ir estudar. Mas foi “meio” que despertou o Cebolinha em mim “digamos assim”.

Gosta de dublar mais algum personagem da turma da Mônica?

Eu já tentei imitar outros, mas o pessoal tipo se identifica mesmo é com o Cebolinha.

Você tem muitos seguidores nas redes sociais, como é o seu dia a dia na escola com seus amigos? Eles pedem para você fazer as imitações?

Então, como eu disse, mudei de escola, e daí voltaram as aulas presenciais na semana passada. Conheci algumas pessoas que já conhecia do Instagram, e eles me pedem pra fazer a voz do Cebolinha. Eu fiz na frente da secretaria na escola… Meu Deus! E a professora colocou o meu nome no quadro da escola, o meu arroba. O pessoal viu e fiquei morrendo de vergonha, mas o que aconteceu foi que eles ficaram pedindo para eu imitar o Cebolinha, e imitei.

Você quer seguir essa carreira artística ou pensa em ter outra profissão?

Sempre pensei sim, mas nunca pensei em ser digital influencer. Penso ser ator, sempre quis trabalhar na televisão, sempre quis aparecer na televisão, sempre foi o meu maior sonho, então chegou a internet. Comecei a ganhar celulares e tablets, aí tive essa vontade de ser digital influencer, porque minha vontade sempre foi ser famoso. A internet entrou em minha vida e agora não sai mais, não agora. Pretendo seguir essa carreira, e futuramente, claro que não vou deixar de fazer faculdade, talvez faça artes cênicas, cinema… Mas quero seguir uma profissão de televisão. Acho que o segredo para ser um digital influencer de sucesso é a gente ajudar aquelas pessoas que precisam.

Você já tem algumas parcerias. Você gosta de fazer propagandas?

Nossa, eu amo demais, tenho tanto recebidos como pub (publicidade). Acho super legal quando chega açaí na minha casa, quando chega lanche, é muito bom.

Como você imita muito o Cebolinha, já aconteceu de você trocar o R pelo L, naturalmente?

Já aconteceu sim, de escapar e falar com a voz do Cebolinha. Frequentemente acontece de escapar a voz do Cebolinha, assim do nada. Até na igreja eles pedem para eu imitar a voz do Cebolinha.

Com quem você aprendeu a dublar?

Sozinho. Vi o vídeo e nunca levei a sério essa coisa de imitar o Cebolinha, depois comecei a fazer uns vídeos e viralizou, e as pessoas começaram a falar que estava muito parecido. Quanto mais vídeos gravava, mais a voz ficava melhor. Tenho vídeos de um tempo atrás, que a voz não era igual a de hoje, acho que é prática mesmo, fui evoluindo a voz. No início eu postava uns oitos vídeos por dia, nem acreditava que eu imitava o Cebolinha, até porque não parecia tão bem, mas com tempo fui aprimorando.

Você já ganha dinheiro com o seu trabalho? Quem administra seu dinheiro?

Antes de cair o dinheiro na conta, já sei tudo que vou fazer com ele.

O que já conseguiu comprar com o dinheiro do seu trabalho?

Bom, eu consegui fazer a reforma do meu quarto, que era uns dos meus sonhos, e é onde faço tudo, meu ambiente de trabalho, digamos assim, nem era pintado direito. Consegui reformar, pintar, comprar meus equipamentos, e quero ter um studio gamer.

PING-PONG

Sonho: Dormir

Família: Amor

Cebolinha: Dublagem

Futuro: Cinema

Comida preferida: Lasanha

