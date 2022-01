Justiça concede prisão domiciliar ao ex-prefeito Gilmar de Ubaporanga

DA REDAÇÃO – Em decisão proferida nessa terça-feira (25) pela juíza de direito Miriam Vaz Chagas, o ex-prefeito de Ubaporanga, Gilmar Assis Rodrigues, teve concedida a prisão domiciliar.

Gilmar está cumprindo pena pelo crime de tentativa de homicídio contra o presidente da Câmara, Jorge Siqueira de Rezende Ferreira, o Jorginho. Conforme denúncia do Ministério Público, Gilmar, que ocupava o cargo de prefeito de Ubaporanga “tentou por motivo torpe” matar a vítima. O crime ocorreu no dia 20 de maio de 2020.

Para cumprir a prisão domiciliar, Gilmar deverá permanecer na própria residência após as 20h (de segunda a sexta-feira) e por todo o dia durante os feriados e finais de semana (ressalvado o horário de trabalho no sábado); sair para o trabalho ou orientação religiosa, no horário das 6h e retornar às 20h (de segunda a sexta-feira), e no horário de 6h com retorno às 14h (sábado), salvo trabalho ou estudo noturno devidamente comprovado junto à Vara de Execução Penal do respectivo domicílio; Não se ausentar da Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG, ainda que na hipótese de prestação de trabalho, sem autorização judicial; comprovar nos autos, em sessenta dias, o trabalho; caso seja informado endereço de outra Comarca onde o PrEsp não atua, o reeducando deverá comparecer no Fórum da Comarca onde reside, no prazo de 30 (trinta) dias de sua liberação.