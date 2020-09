Familiares e amigos se unem para angariar R$ 30 mil. Dinheiro será usado para custear tratamento, pois Giovanni sofreu um AVC. Ele se encontra acamado e seu corpo não tem movimentos

CARATINGA – Até maio deste ano, Giovanni Souza, 45 anos, era um atleta, mas a vida tem suas surpresas, algumas não muito agradáveis. Ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) de tronco e agora está acamado, sem movimentos pelo corpo. Sua única forma de comunicação é através das pálpebras. Familiares e amigos se uniram para arrecadar 30 mil reais. Dinheiro que será usado em seu tratamento. Para isso criaram a vakinha online ‘Juntos Por Giovanni de Souza’ (www. https://www.vakinha.com.br/vaquinha/juntos-por-giovanni-souza).

A reportagem do DIÁRIO fez contato com a esposa de Giovanni, Isabel Cristina Gonçalves Rodrigues de Souza. Ele relatou o que houve com o marido. “Giovanni, uma vez ao ano, ia ao médico para exames. Até então estava tudo certo com a saúde dele. Foi então que no mês de abril deste ano, começou a sentir a pressão alta. Ele chegou a consultar com três cardiologistas, entre os exames que ele fez, constatou uma artéria com obstrução inferior a 50%”, conta Isabel.

Ela acrescenta, que segundo os médicos, Giovanni deveria procurar uma nutricionista para adequar a alimentação e continuar as atividades físicas. “Giovanni estava se preparando para o exame de faixa preta na modalidade de taekwondo. Ele pagava a contribuição de MEI (microempreendedor individual), mas ainda não conseguiu o auxílio-doença”.

Isabel recorda os tristes acontecimento do mês de maio. “No dia 8, às 8h, ele começou com os primeiros sintomas, foi para Casa de Saúde e às 10h teve o AVC. Foi preciso entubá-lo, mas como a máquina de tomografia não estava funcionando, os médicos não puderam fazer nada além de entubar. Cheguei com ele em Coronel Fabriciano já no início da noite daquele dia. Giovanni em estado gravíssimo foi direto para UTI. Ele ficou 20 dias na UTI e 28 dias no quarto. Ficamos três dias em tratamento domiciliar e após onze dias no hospital de Governador Valadares”, relembra.

E esse trágico incidente afetou drasticamente a rotina da família, já que na casa ainda mora um filho, 10 anos. Desde então, Isabel cuida de Giovanni em tempo integral. “Não voltei a trabalhar. Sou responsável pela dieta na sonda, medicamentos, banho no leito, onde minha mãe tem me colaborado. Ele ainda tem aspiração da traqueostomia e uma série de coisas”.

A esposa está em contato permanente com o hospital Sarah Kubitschek, de Belo Horizonte, desde agosto, porém, por motivo da pandemia e Giovanni se encontrar com a traqueostomia e a gastrostomia, ele terá consultas por videoconferência. “O nosso pedido de ajuda é para custear os profissionais de saúde. Desde o dia 4 de julho ele encontra-se em tratamento domiciliar e requer profissionais da saúde com frequência como fisioterapeuta, fonoaudióloga, neuropsicóloga e outros”, conta Isabel.

Além da vakinha online, àqueles que quiseram ajudar, podem fazer depósitos na conta em nome de Isabel Cristina Gonçalves Rodrigues de Souza, Sicoob Credcooper, agência 3219, conta 14987-0. Já quem preferir entregar a doação para Isabel, o endereço da família é na rua Rita Viana Fernandes, 237, bairro Salatiel. “Toda ajuda é benvinda. Que Deus abençoe a todos”, finaliza Isabel, esperando que a ajuda venha breve e que, enfim, Giovanni não apenas pisque os olhos, mas que eles voltem a brilhar.