Carlos Dias, 31 anos foi assassinado no Aparecida II

CARATINGA- Carlos Henrique Lopes Dias, 31 anos foi o homem assassinado no bairro Aparecida II na noite desse último domingo(12).

Foi apurado no local que a motivação do fato se deve a situação de que o autor dos disparos entrou com o veículo em alta velocidade na rua, todavia, como uma das vítimas estava manobrando outro veículo, o autor perdeu o controle e colidiu contra uma parede.

O autor de 27 anos já saiu do carro com uma arma de fogo nas mãos e foi para cima de uma das vítimas( Carlos Henrique Lopes Dias, 31 anos), possivelmente, a que foi a óbito no local, exigindo que ele pagasse o seu prejuízo.

Começou uma discussão entre o autor e vítima fatal, em seguida ocorreu os disparos.

A segunda vítima dos disparos, de 36 anos, que é irmão da vitima fatal, ao ver a situação e de posse de um canivete saiu de casa e foi para cima do autor dos disparos, conseguindo o atingir com o instrumento perfuro-contuso, contudo, também foi alvejado por disparos de arma de fogo na região do pescoço.

Os militares tomaram conhecimento ainda que o autor dos disparos mesmo ferido ainda continuou ameaçando outras pessoas que estavam nas proximidades do local, com arma em punho, até que conseguiu sair correndo de lá, tomando rumo ignorado.

Quando as equipes se encontravam no Hospital, chegou o autor solicitando socorro, apresentando ter sido lesionado com um corte no pescoço e ao ser detido, disse que durante o desentendimento com as vítimas foi atingido com um golpe de faca, em seguida, efetuou os disparos contra as vítimas e evadiu do local.

Foram realizadas diversas diligências pelos locais onde o autor evadiu, porém, até o encerramento do registro a arma usada no crime não foi localizada.

Devido o ferimento no pescoço, o autor foi atendido e ficou em observação no Hospital com escolta da Polícia Militar.

A perícia foi acionada e no local constatou que a vítima que veio a óbito, de 30 anos, havia sido alvejada com um disparo na face e outros dois no peito.

Canivete e veículo do autor apreendidos e encaminhados à delegacia de Caratinga.